Элтон Джон судится с бывшей женой

Элтон Джон и Рената Блауэл прожили в браке 4 года gettyimages.com

Бывшая жена британского певца Элтона Джона Рената Блауэл подала на музыканта в суд. Обвиняет в нарушении правил бракоразводного соглашения. По мнению Блауэл, в фильме "Рокетмен" - экранизированной биографии ее бывшего мужа, использовано много фактов из их супружеской жизни. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Рената Блауэл пожелала получить от музыканта $ 3,8 млн.

Во время развода в 1988 году супруги заключили соглашение, согласно которому обязались не разглашать на публику детали личной жизни и причин разрыва отношений.

По заявлению адвокатов женщины, Элтон Джон несколько раз игнорировал договоренности. Например, в книге книге "Я" (англ. Me), вышедшей осенью 2019 года, и в фильме "Рокетмен" чрезмерно искажены события их совместной жизни. Защитники Блауэл рассказали, что женщину начали активно вспоминать в желтой прессе, преследовать надоедливые папарацци.

И экс-супруга Элтона Джона прежде всего желает защитить свою частную жизнь, а требование материальной компенсации - второстепенная причина.

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Элтон Джон познакомился с немецким звукорежисером Ренатой Блауэл в 1983 году во время записи альбома Breaking Hearts. Через год пара поженилась в Австралии. Это было неожиданно, потому что еще в 1976 году в интервью журналу Rolling Stone Джон заявил о своей бисексуальности. С 1993 года постоянным партнером музыканта стал продюсер Дэвид Ферниш. 2014-го мужчины заключили брак.



Премьера фильма Декстера Флетчера "Рокетмен" состоялась 16 мая 2019 на Каннском фестивале. Главную роль в картине сыграл британец Терон Эджертон. Получил "Золта глобус" в номинации "лучшая мужская роль в комедии и мюзикле".