Экс-группа "Димна суміш" презентовала клип с новым вокалистом

Бывшие участники группы "Димна суміш" создали коллектив "Друг самурая". karabas.live

Бывшие участники группы "Димна суміш" презентовали видео "Перша". Сейчас коллектив называется "Друг самурая". Они заменили вокалиста с Саши Чемерова на Романа Козака.

"Первая" - это действительно моя первая песня, которая родилась в постфантасмагорических муках. На кухне. Я спел мелодию и спросил у своей 3-летней дочери: "Как тебе? - Она сказала: "Класс!". И мы в этот же день поехали записывать к Олегу Федосову демку. Пока Олег включал микрофон, я написал текст. Вот так на свет появилась моя "Первая" песня", - рассказывает Козак.

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Ранее группа выпустила сингл "Шаг за край".

Участники группы "Димна суміш" - вегетарианцы. Они открыто выражают свою позицию против насилия, употребления наркотиков и алкоголя, желая донести слушателям своей музыкой и текстами песен жизненные ценности.