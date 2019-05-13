Экранизация видеоигры установила рекорд

Автор: imdb.com Фильм "Покемон. Детектив Пикачу" продемонстрировал лучший старт в американском прокате среди всех экранизаций видеигор

Американско-японский фантастический фильм "Покемон. Детектив Пикачу" собрал за первый уикэнд в прокате в США $58 млн - 1,51 млрд грн. Это лучший результат среди экранизаций видеоигр за всю историю кино.

Действие происходит в вымышленном мегаполисе Райм-сити, где рядом с людьми живут покемоны - звероподобные существа, которые обладают сверхъестественными способностями. Исчезает частный детектив Гарри Гудман. Его 21-летний сын Тим - тренер покемонов. Пытается выяснить, что случилось с отцом. Парню помогает покемон детектив Пикачу. Вместе они знакомятся с различными покемонами и раскрывают правду, которая угрожает мирному сосуществованию видов, по сюжету.

Предыдущий рекорд с 2001 года удерживала лента "Лара Крофт: Расхитительница гробниц" на основе серии приключенческих видеоигр Tomb Raider. Тогда фильм с Анджелиной Джоли в главной роли собрал за первые выходные американского проката $47 млн. Общие мировые сборы составили $274 млн.

В мировом прокате кассовые сборы картины "Детектив Пикачу" на сегодня составляют $170 млн. Самая кассовая экранизация видеоигры - "Warcraft: Начало" по мотивам фэнтези-серии Warcraft. Вышла в 2016 году, собрала $433 млн.

Покемона Пикачу озвучил канадский актер, исполнитель роли Дэдпула Райан Рейнольдс. Кино снял Роб Леттерман, режиссер фильма "Ужастики" и мультфильма "Монстры против пришельцев". Бюджет - $150 млн.

В основе ленты лежит японская видеоигра Detective Pikachu, в которой игрок разгадывает различные тайны вместе с Пикачу. Вышла в 2016-м на игровой консоли Nintendo 3DS. Это спин-офф серии игр Pokémon.

В украинском прокате "Детектив Пикачу" стартовал 9 мая.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали самые большие гонорары голливудских актеров

Pokémon - самая успешная медиафраншиза всех времен. Ее общий доход составляет примерно $90 млрд. Стартовала в 1996 году с ролевых видеигр Pokémon Red Version и Pokémon Blue Version, которые вышли на консоли Game Boy. Кроме видеоигр, в рамках франшизы выходят манга, аниме, книги, игрушки, коллекционная карточная игра.