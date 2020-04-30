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четверг, 30 апреля 2020 14:31

Экономика упадет. Украине нужно выходить на мировой рынок - самое интересное в журнале "Країна"

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"Падение экономики будет около 10 процентов. Надо концентрироваться на реализации нашего интеллектуального и человеческого потенциала. Он - двигатель развития Украины. Надо его сохранить, приумножить, открыть все возможности для выхода на международный рынок, не оставляя родины. На внутреннем негде развернуться, он составляет 0,2 процента мирового ВВП. Стоит работать на остальные 99,8", - говорит в интервью журналу "Країна" экономист Владимир ДУБРОВСКИЙ.

 

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Подробности читайте в журнале "Країна" №17 (520) от 30 апреля 2020 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

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30
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