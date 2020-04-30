Экономика упадет. Украине нужно выходить на мировой рынок - самое интересное в журнале "Країна"

"Падение экономики будет около 10 процентов. Надо концентрироваться на реализации нашего интеллектуального и человеческого потенциала. Он - двигатель развития Украины. Надо его сохранить, приумножить, открыть все возможности для выхода на международный рынок, не оставляя родины. На внутреннем негде развернуться, он составляет 0,2 процента мирового ВВП. Стоит работать на остальные 99,8", - говорит в интервью журналу "Країна" экономист Владимир ДУБРОВСКИЙ.

В НОМЕРЕ ТАКЖЕ ЧИТАЙТЕ:

Летели куски жара. Малой кричал: "Это конец света, папа"

Репортаж из сел на Житомирщине, где 16-24 апреля прошли пожары

"Чем зрелее человек, тем меньше смысла врать. Прежде всего себе"

Юрий КОВАЛЬЧИК, математик, фотограф

"Дискредитация Майдана может привести к прекращению вооруженного сопротивления агрессору"

Олег РОМАНЧУК, публицист

"Футбол Лобановского остался в чемпионате, где можно было отдыхать в одних матчах, чтобы выложиться в других"

Николай НЕСЕНЮК, журналист

"Врач сказал: "Тебе 18 лет, зачем нога?"

Андрей ДЕМЧУК, ученый, фехтовальщик

"Мир сделал большую ошибку, когда забрал из Китая своих граждан без строгой обсервации. Спасая одних, мы принесли панику и страх в каждый дом"

Евгений ДУБРОВСКИЙ, инфекционист

"Схватил камень. Попал в голову младенцу, которого мать кормила грудью"

Владимир БАМБУЛА, писатель

Подробности читайте в журнале "Країна" №17 (520) от 30 апреля 2020 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal