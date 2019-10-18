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пятница, 18 октября 2019 17:06

Екатерина Кухар станет прототипом главной героини мультфильма

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Екатерина Кухар станет прототипом главной героини мультфильма
Екатерина Кухар станет прототипом Мавки Фото: pravda.com.ua

Прима-балерина Национальной оперы Екатерина Кухар станет прототипом главной героини мультфильма "Мавка. Лесная песня". Балерина подарит ей свою пластику.

Кухар снимется в видеореференсах, на основе которых художники оживят анимационную Мавку. Это первый случай в украинской анимации, когда к воспроизведению движений персонажей мультфильма привлекут артистку балета.

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"Мавка пришла к нам из древних украинских мифов. Гениальная Леся Украинка навсегда сделала ее символом непобедимой любви. И вдохновила других художников на множество произведений о ней. Сегодня Мавкаа - это целая магическая Вселенная. В балете Мавка - это мифическое лесное существо, которое несет миру чистоту желаний, действий и мыслей. Она живет сердцем и умеет любить и даже прощать за измену. Сегодня легендарная "Лесная песня" - это наш бриллиант как в литературе, так и в балете. Я всегда с удовольствием танцую эту партию", - рассказывает Екатерина Кухар.

О начале нового сотрудничества объявили на фестивале Ballet Open Space в Оперном театре в день постановки балета "Лесная песня", в котором Екатерина традиционно исполняет партию Мавки.

Предварительная дата релиза мультфильма запланирована на 2021-й. Первый тизер ленты привлек внимание на международных фестивалях и кинорынках. По состоянию на сентябрь 2019-го его посмотрели почти 14 млн зрителей.

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