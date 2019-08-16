Его называли главным сказочником украинской литературы

Было время, когда тираж "Тореодорів з Васюківки" превышал тираж лучшего поэтому о Гарри Поттере.Было время, когда тираж "Тореодорів з Васюківки" превышал тираж лучшего поэтому о Гарри Поттере. Фото: Громадське телебаченняФото: Громадське телебачення

5 лет назад на 85-м году жизни скончался украинский детский писатель Всеволод Нестайко. Его произведения признаны золотым фондом детской литературы.

Он - украинский Марк Твен. Его произведения неизменно вызывают улыбку у всех поколений читателей.

"Тореодоры с Васюкивки" - одна из самых веселых книг во всей школьной программе. По словам Ивана Малковича, было время, когда тираж "Тореодоров" превышал тираж лучшего тома о Гарри Поттере.

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Первый рассказ Нестайко написал в 24 года.

"Тореодори з Васюківки", "В Країні Сонячних Зайчиків", "Незвичайні пригоди в лісовій школі", "Пригоди журавлика", "Неймовірні детективи", "Загадка старого клоуна", "Чарівні окуляри" - об этих произведениях говорят, что их обязательно стоит читать детям.

По ее произведениям о муми-троллях защищают диссертации, в разных уголках мира открывают фан-клубы и тематические кафе, современные писатели продолжают выдумывать истории о любимых героях. 9 августа 105 лет назад родилась Туве Марика Янссон.