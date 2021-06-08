Эд Ширан запишет песню со звездой "Друзей"

Британский музыкант Эд Ширан выпустит песню с актрисой Кортни Кокс. Больше всего известна ролью Моники Геллер в ситкоме "Друзья".

В Instagram Ширан опубликовал видео-тизер, в котором играет на гитаре и что-то напевает. Рядом с ним сидит Кортни Кокс. Вскоре к ним присоединился Элтон Джон.

Премьера состоится 25 июня.

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Год назад Ширан заявил, что приостанавливает свою музыкальную карьеру и хочет отдохнуть от социальных сетей. Планирует "почувствовать настоящую жизнь, наполненная путешествиями и общением с близкими людьми". Недавно у музыканта родился первенец.

Кортни Кокс снялась в Воссоединения актеров сериала "Друзья" и пятой части хоррора "Крик", где вернулась к своей культовой роли журналистки.