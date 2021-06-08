Эд Ширан запишет песню со звездой "Друзей"

 
Ексклюзивы
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 108
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Заигрывание с избирателями: политолог оценил закон Зеленского об олигархах
Просмотров: 36
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Никто не хочет брать ответственность - историк о передаче российским олигархам здания в Бабьем Яру
Просмотров: 405
На помойку выбросили архив исследователя Киева
На помойку выбросили архив исследователя Киева
Просмотров: 783
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Притула против "Голоса": партия может потерять сторонников
Просмотров: 657
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
"Был бездомным. Где только не жил" - справляют поминки Слабошпицкого
1 Просмотров: 360
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Чем Притула не угодил "Голосу" – оценка политолога
Просмотров: 1080
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
"По 20 гривен за пачку - что это за масло": какие белорусские товары популярны в Украине
Просмотров: 1926
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Первые двадцать человек выселяются из Конча-Заспы - неделя в цитатах от Gazeta.ua
Просмотров: 747
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
"Гривню обещают стабильную, как никогда в истории" - экономист о прогнозах правительства
Просмотров: 711
Фото
Все фото
7
5
5
25
5
Родилась секс-символ 1950-х
Родилась секс-символ 1950-х
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
Собрали сотни миллионов просмотров на YouTube: самое интересное о победителе Евровидения
&quot;Это особенная, сакральная одежда&quot; - певица рассказала о выборе вышиванок
"Это особенная, сакральная одежда" - певица рассказала о выборе вышиванок
&quot;А что, секса не будет?&quot;: художница показала искусство связывания
"А что, секса не будет?": художница показала искусство связывания
&quot;Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом&quot;: художники о годовщине геноцида
"Сегодня я рядом с Кырымлы! Мы вернем ваш дом": художники о годовщине геноцида
Видео
Все видео
Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине
Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
После фильма полчаса не разговаривала - что говорят о победителе 50-й "Молодости"
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Если веришь в распятых мальчиков, то для тебя все украинцы будут плохие — Наталья Ворожбит
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Наталья Ворожбит для съемок "Кайдашей" сама выбирала корову
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Не было инициатив, чтобы Донбасс стал проукраинским - Наталья Ворожбит
Интервью
1/5
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Россия прочно удерживает украинцев – Зисельс о строительстве частного проекту "Бабий Яр"
Просмотров: 108
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
Не с той начал: политолог оценил борьбу Зеленского против олигархов
1 Просмотров: 621
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Кризис неизбежен: экономист оценил бюджетную декларацию правительства
Просмотров: 711
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Гоголя выбросили из Киева - художник Криволап рассказал об уникальной выставке
Просмотров: 369
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
Опасности для олигархов от закона Зеленского нет - Игорь Луценко
3 Просмотров: 504
Колонка
Мирослава Бондаренко
Мирослава Бондаренко
07 июня 2021
1 Просмотров: 585
Усе під контролем
– Завжди говорю з пасажирами. Знаю багато інформації, бо різні люди їздять, – каже таксист. Машину замовляю через мобільний додаток ...
вторник, 08 июня 2021 19:40

Эд Ширан запишет песню со звездой "Друзей"

  Комментировать
Эд Ширан запишет песню со звездой &quot;Друзей&quot;
Эд Ширан выпустит песню с актрисой Кортни Кокс, хотя год назад объявил о перерыве в музыкальной карьере. Фото: Instagram

Британский музыкант Эд Ширан выпустит песню с актрисой Кортни Кокс. Больше всего известна ролью Моники Геллер в ситкоме "Друзья".

В Instagram Ширан опубликовал видео-тизер, в котором играет на гитаре и что-то напевает. Рядом с ним сидит Кортни Кокс. Вскоре к ним присоединился Элтон Джон.

Премьера состоится 25 июня.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Премьеры недели: Одержимые демоном и российские наркоторговцы

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Ed Sheeran (@teddysphotos)

Год назад Ширан заявил, что приостанавливает свою музыкальную карьеру и хочет отдохнуть от социальных сетей. Планирует "почувствовать настоящую жизнь, наполненная путешествиями и общением с близкими людьми". Недавно у музыканта родился первенец.

Кортни Кокс снялась в Воссоединения актеров сериала "Друзья" и пятой части хоррора "Крик", где вернулась к своей культовой роли журналистки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эд Ширан запишет песню со звездой "Друзей"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июня

Напечатали самую важную книгу века

Самое читаемое
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
52-летняя супермодель захватила фанов позированием топлесс
10
 Просмотров: 11214
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
Дерзкая британская модель поделилась провокационными фотографиями
4
 Просмотров: 7677
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
Гороскоп на 8 июня: почему этот день такой особый
 Просмотров: 4644
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
Певцы, депутаты, жена Луценко: кто ходил на съезд партии Порошенко
10
 Просмотров: 4329
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать
Народные приметы 7 июня: что сегодня опасно делать Просмотров: 3825
Культура
Экранизируют запрещенный Голливудом сценарий
Экранизируют запрещенный Голливудом сценарий Просмотров: 108
На государственные средства хотят снимать сериалы для России
На государственные средства хотят снимать сериалы для России
 Просмотров: 297
Украинец сыграет главную роль во французском сериале
Украинец сыграет главную роль во французском сериале Просмотров: 189
Шарлиз Терон и реперша-стриптизерша: показали женских персонажей "Форсажа"
Шарлиз Терон и реперша-стриптизерша: показали женских персонажей "Форсажа" Просмотров: 369
Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине
Netflix выпустил трейлер фильма, который снимал в Украине
 Просмотров: 288
Больше всего комментируют
11
Решайте немедленно - Зеленский резко высказался о вступлении в НАТО
6
Блогерша назвала воинов ВСУ "бухими тварями"
5
"Это все устроили уродливые политики" - Леоненко о новой форме сборной Украины
3
"Северный поток-2" еще не запустили, а Путин уже шантажирует Украину - что о нас пишет мировая пресса
2
СБУ обыскала "Партию Шария"
Голосов: 2
Голосование Кто должен получить Национальную кинопремию за лучший украинский фильм 2019 года?
  • Атлантида
  • Земля голубая, будто апельсин
  • Плохие дороги
  • Толока
  • Черкассы
  • Другой фильм (пишите в комментариях)
Просмотреть