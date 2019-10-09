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среда, 09 октября 2019 16:14

Джокер стал предметом сексуальных фантазий на порносайтах

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После премьеры фильма "Джокер" с американским актером Хоакином Фениксом запросы на порносайтах о вымышленном персонаже выросли на 1300%.

Сайт с "клубничкой" Pornhub обнародовал подсчеты просмотров тематических интимных видео.

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Автор: Pornhub
  Статистика порносайта по запросам на видео с участием Джокера.
Статистика порносайта по запросам на видео с участием Джокера.

"Наша статистика свидетельствует, что всего за 4 дня поисковые запросы со словом "Джокер" 6 октября составили 741 000, с пиком 291 000", - рассказали в компании.

Порно искали не только на Pornhub. Видео с Джокером или с его женой смотрели на сайте xHamster.

"Сексуализация иногда очень странная, но поиски" Джокера "выросли на 1300%", - сообщают представители порно сайта.

"Золотого льва" 76-го Венецианского международного кинофестиваля получил психологический триллер "Джокер" американского режиссера Тодда Филлипса. Комик Артур Флек подрабатывает уличным клоуном. Его шутки не смешат людей, а из-за нападений неконтролируемого смеха не может нормально выступать. Понемногу сходит с ума и превращается в преступника по прозвищу Джокер. Хоакин Феникс - пятый актер, воплотивший Джокера на большом экране. Хоакин говорит, что пытался сделать персонажа, которому не мог бы поставить диагноз ни один психотерапевт. Ему это удалось. Герой имеет раздвоение личности, плохо понимает реальность.

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09
октября

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