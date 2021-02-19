"Джокер" получил новую главную роль

Хоакин Феникс, который получил "Оскар" за "Джокера" 2019-го, сыграет главную роль у режиссера "Реинкарнации" и "Солнцестояния". Фото: Pinterest

Американский актер Хоакин Феникс сыграет главную роль в фильме Ари Астера. Режиссер известен по фильмам "Реинкарнация" и "Солнцестояние".

Фильм расскажет историю одного из самых успешных предпринимателей всех времен. Кого именно - держат в секрете. Будет называться "Бульвар разочарования".

Феникс рассказал, что давно хотел поработать с Астером, поэтому отклонил множество приглашений от других режиссеров. Параллельно снимается в продолжении "Джокера" и играет Наполеона в фильме Ридли Скотта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тим Бертон снимет сериал по мотивам знаменитого комикса

Американский актер Джаред Лето вернулся к роли злодея Джокера. Сыграет персонажа в режиссерской версии супергеройского экшена "Лига справедливости" Зака ​​Снайдера.