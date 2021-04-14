Джоан Роулинг анонсировала новую книгу

Джоан Роулинг анонсировала новую детскую книгу. Фото: Wiki-Fandom

Осенью выйдет новая книга Джоан Роулинг "Рождественское поросенок". Это будет детская рождественская история.

Издательство Scholastic анонсировало историю о мальчике по имени Джек и его любимой игрушке - поросенка, затерявшегося в канун Рождества.

Книга выйдет одновременно в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии, Ирландии, Индии, в США и Канаде 12 октября 2021. Ее переведут более 20 языков.

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Книгу проиллюстрирует Джим Филд.

Джоан Роулинг получила мировую известность благодаря своей фантастической серии "Гарри Поттер". Также писательница выдает детективные романы под фамилией Дж. К. Гэлбрейт.