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пятница, 04 мая 2018 04:11

Два украинских фильма "засветятся" на Каннском фестивале

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Два украинских фильма &quot;засветятся&quot; на Каннском фестивале
71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Фото: 112

Два украинских фильма, получивших поддержку Госкино, попали в конкурсные программы 71-го Каннского международного кинофестиваля. Он пройдет с 8 по 19 мая.

Об этом сообщает пресс-служба Госкино.

"9 мая в 10:00 вторую по значимости на фестивале конкурсную программу "Особый взгляд "(Un Certain Regard) откроет мировая премьера фильма украинского режиссера Сергея Лозницы "Донбасс". Фильм создавался в копродукции Германии, Украины, Нидерландов, Франции и Румынии и в декабря 2017 года был также профинансирован фондом Eurimages. Украинским партнером фильма стала кинокомпания Arthouse Traffic, продюсер - Денис Иванов", - говорится в сообщении.

12 мая в рамках конкурсной программы "Неделя критики" (Semaine de la Critique) состоится мировая премьера украинского полнометражного художественного фильма исландского режиссера Бенедикта Эрлингссона "Женщина на войне", что является копродукцией Франции, Исландии и Украины.

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Украинский партнер фильма - украинская компания Solar Media Entertainment, продюсер - Сергей Лавренюк. Французскую сторону представляет компания Slot Machine, исландский - компании Koggull и Vintage Pictures.

71-й Каннский кинофестиваль пройдет с 8 по 19 мая 2018. Председателем жюри в основном конкурсе в этом году станет актриса Кейт Бланшетт. Жюри в категории "Особый взгляд" возглавит режиссер Бенисио дель Торо.

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