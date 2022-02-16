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среда, 16 февраля 2022 16:23

Дорофеева выпустила трек raznotsvetnaya, в честь которого набила тату на ноге
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Надя Дорофеева выпустила песню raznotsvetnaya
Фото: instagram.com/nadyadorofeeva
Надя Дорофеева выпустила песню raznotsvetnaya
Надя Дорофеева выпустила песню raznotsvetnaya
Надя Дорофеева выпустила песню raznotsvetnaya
Надя Дорофеева выпустила песню raznotsvetnaya

Артистка Надя Дорофеева представила композицию raznotsvetnaya.

Песню исполнительница опубликовала на YouTube.

Дорофеева анонсировала композицию еще месяц тому назад. Артистка сделала татуировку на подколенной ямке левой ноги с названием трека.

"Любовь – то, что сейчас нужно нам всем", - написала певица в Instagram.

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Поклонники исполнительницы оценили старания кумира и написали немало положительных комментариев:

"Песня супер", "Жду клип", "Надя, это очень круто. Эта песня так подходит тебе, но она так отличается от других. С релизом", "С премьерой, божественный трек".

Исполнительница 31-летняя Надя Дорофеева, которая на днях позировала в кружевном белье, показалась в эффектном наряде. Звезда побывала на вечеринке, устроенной по случаю дня рождения Нины Радзиевской – основательницы и идеолога мастерской здоровья Family Fit. Для мероприятия выбрала комплект из веганской кожи шоколадного цвета от украинского бренда Cultnaked. Ее наряд состоял из топа за $140 и брюк с высокой посадкой за $235. Кадрами с праздника поделилась в InstaStories.

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