Дорофеева выпустила трек raznotsvetnaya, в честь которого набила тату на ноге

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Артистка Надя Дорофеева представила композицию raznotsvetnaya.

Песню исполнительница опубликовала на YouTube.

Дорофеева анонсировала композицию еще месяц тому назад. Артистка сделала татуировку на подколенной ямке левой ноги с названием трека.

"Любовь – то, что сейчас нужно нам всем", - написала певица в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В пиджаке на голое тело: экс-участница REAL O показала округлый живот

Поклонники исполнительницы оценили старания кумира и написали немало положительных комментариев:

"Песня супер", "Жду клип", "Надя, это очень круто. Эта песня так подходит тебе, но она так отличается от других. С релизом", "С премьерой, божественный трек".

Исполнительница 31-летняя Надя Дорофеева, которая на днях позировала в кружевном белье, показалась в эффектном наряде. Звезда побывала на вечеринке, устроенной по случаю дня рождения Нины Радзиевской – основательницы и идеолога мастерской здоровья Family Fit. Для мероприятия выбрала комплект из веганской кожи шоколадного цвета от украинского бренда Cultnaked. Ее наряд состоял из топа за $140 и брюк с высокой посадкой за $235. Кадрами с праздника поделилась в InstaStories.