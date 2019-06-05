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воскресенье, 09 июня 2019 15:50

Дональд Дак впервые появился на экране

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Дональд Дак впервые появился на экране

9 июня 1934 мультипликационный селезень Дональд Дак впервые появился на экране. Персонажа придумал американский аниматор Уолт Дисней.

Захотел создать кого-то не похожего на слишком правильного Микки Мауса. Тоже вымышленный Диснеем мышонок к тому времени уже был самым популярным мультипликационным героем Голливуда.

Селезня Дональда одели в форму немецких матросов времен Кайзера. Имеет сложный, конфликтный характер военного в отставке.

Дебют селезня состоялся в 7-минутном мультфильме "Маленькая мудрая курочка" - экранизация одноименной народной сказки. Наседка со своими цыплятами пытается посадить кукурузу. Просит соседей о помощи - поросенока Питера и утенока Дональд. Те делают вид, что заболели и уклонялись от работы. Цыплята сделали все самостоятельно. Когда пришло время собирать урожай, Питер Пиг и Дональд Дак снова симулируют боль в животе. Поэтому птица решила их проучить и угостила не ужином, а касторовым маслом.

Уже в следующем появлении на экране Дональд Дак продемонстрировал свой взрывной темперамент. Мультфильм "Концерт для сироток" - 8-минутная история о Микки Маусе. В ней мышонок пытается собрать деньги для детского дома. Дональд Дак выступает на благотворительном концерте, играет на дудке. Кто-то из публики бросает ему в лицо пирог. Дональд Дак устраивает скандал.

Первый фильм с Дональдом в главной роли вышел в 1937-м. В следующем году в новых сериях о селезня появились его племянники Билли, Вилли и Дилли.

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В 1940-х вышло 7 мультфильмов о жизни Дональда в армии. Шла Вторая мировая война образ селезня использовали для высмеивания нацистов.

Диснеевские персонажи Дональд Дак и Микки Маус долгое время конкурировали за звание самого популярного героя компании. Эту вражду часто обыгрывали в мультфильмах. В 1988-м вышла лента "Дональд Дак расклеивает афиши", в которой мышонка похитили, а главным подозреваемым был селезень. На 50-летие Дональда Дака Уолт Дисней пошутил, что преподнес селезню торт даже больший, чем подарок для Микки Мауса.

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Дата
09
июня

Дональд Дак впервые появился на экране

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