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вторник, 05 октября 2021 14:55

"Дом дракона": выпустили тизер приквела "Игры престолов"

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&quot;Дом дракона&quot;: выпустили тизер приквела &quot;Игры престолов&quot;
HBO Max показала первый тизер приквела сериала "Игры престолов" – "Дом дракона". Фото: hbo.com

Американская телевизионная сеть HBO Max показала первый тизер приквела сериала "Игры престолов" - "Дом дракона" по романам американского писателя Джорджа Мартина.

События будут развиваться за 300 лет до главной истории. В сериале, сюжет которого основан на книге "Пламя и кровь" 2018 года, будут рассказывать историю династии Таргариенов. Тизер опубликовали на YouTube HBO.

Главные роли в приквеле сыграли Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси и Пэдди Консидайн. В первом сезоне покажут 10 серий. Премьера сериала запланирована на 2022 год.

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Американский писатель Джордж Мартин станет исполнительным продюсером сериала "Знаки дороги" по одноименному фэнтези-роману Роджера Желязны. Выйдет на телеканале HBO.

Произведение издали в 1979-м. Рассказывает о шоссе, которое существует в разных плоскостях и проходит сквозь пространство и время. Некоторые люди используют дорогу для раскрытия главных загадок человечества. Другие - для переписывания собственной жизни в попытке исправить ошибки прошлого. Путь построили драконы. Об их происхождении и истинной цели ничего неизвестно, по сюжету.

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