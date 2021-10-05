"Дом дракона": выпустили тизер приквела "Игры престолов"

HBO Max показала первый тизер приквела сериала "Игры престолов" – "Дом дракона". Фото: hbo.com

Американская телевизионная сеть HBO Max показала первый тизер приквела сериала "Игры престолов" - "Дом дракона" по романам американского писателя Джорджа Мартина.

События будут развиваться за 300 лет до главной истории. В сериале, сюжет которого основан на книге "Пламя и кровь" 2018 года, будут рассказывать историю династии Таргариенов. Тизер опубликовали на YouTube HBO.

Главные роли в приквеле сыграли Мэтт Смит, Оливия Кук, Эмма Д'Арси и Пэдди Консидайн. В первом сезоне покажут 10 серий. Премьера сериала запланирована на 2022 год.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звезда "Гарри Поттера" и "Игры престолов" в Украине заказывала борщ и хреновуху: откровенности актрисы на Comic Con Ukraine

Американский писатель Джордж Мартин станет исполнительным продюсером сериала "Знаки дороги" по одноименному фэнтези-роману Роджера Желязны. Выйдет на телеканале HBO. Произведение издали в 1979-м. Рассказывает о шоссе, которое существует в разных плоскостях и проходит сквозь пространство и время. Некоторые люди используют дорогу для раскрытия главных загадок человечества. Другие - для переписывания собственной жизни в попытке исправить ошибки прошлого. Путь построили драконы. Об их происхождении и истинной цели ничего неизвестно, по сюжету.