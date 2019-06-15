Долго болел: умер известный режиссер

Франко Дзеффирелли умер в 96 лет. Фото: wikipedia.org

Умер 96-летний итальянский режиссер Франко Дзеффирелли. Он долго болел, а в последние месяцы здоровья значительно ухудшилось.

"Франко Дзеффирелли, один из величайших деятелей культуры в мире, ушел из жизни сегодня утром. Прощай, маэстро, Флоренция тебя никогда не забудет", - написал в Twitter мэр Флоренции Дарио Нарделли.

Джанфранко Дзефирелли родился 12 февраля 1923 в окрестностях Флоренции. Фамилию ему дала мать, ведь был незаконным сыном странствующего торговца. Женщина хотела, чтобы его звали "Дзефиретти", что означает "легкий бриз", как в опере Моцарта, но через описку в свидетельстве о рождении стал Дзефирелли.

Однако художник все равно пришел в мир оперы - за свою жизнь он поставил более 120 спектаклей. Однажды он сказал о себе: "Я не лучший режиссер оперы в мире. Я единственный".

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Кроме того, человек снял немало фильмов, в частности "Укрощение строптивой" (1967), где главные роли играли Элизабет Тейлор и Ричард Бертон. А за свой фильм "Ромео и Джульетта" 1968 года было номинирован на "Оскар".

В 90-е годы Дзефирелли дважды избирали депутатом сената Италии от партии тогдашнего премьер-министра Сильвио Берлускони "Вперед, Италия!".

Non avrei mai voluto che arrivasse questo giorno. Franco #Zeffirelli se ne è andato questa mattina. Uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari. Addio caro Maestro, Firenze non ti dimenticherà mai.🎈 pic.twitter.com/wAWq4YMQ5c — Dario Nardella (@DarioNardella) 15 июня 2019 г.

Умер 74-летний Питер Мейхью, игравший Чубакку в фильме "Звездные войны". Семья актера сообщила, что он умер в своем доме в Техасе во вторник, 30 апреля.Причина смерти неизвестна. В последние годы он имел проблемы с подвижностью. А 2018-го перенес операцию на спине.