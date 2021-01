Дочь Пола Маккартни снимет фильм о "Эбби Роуд"

51-летняя Мэри - фотограф и издатель. Дочь от первой жены Маккартни Линды. 2001-го сняла документальный фильм Wingspan об отце, группах The Beatles и Wings. Написала две книги рецептов для вегетарианцев.

Мери Маккартни, дочь музыканта и основателя группы The Beatles Пола Маккартни, снимет документальный фильм о Abbey Road. Культовой студии звукозаписи в Лондоне исполняется 90 лет.

Лента будет называться "Если бы эти стены могли петь" - If These Walls Could Sing. Возьмут интервью у музыкантов, которые записывались в Abbey Road. В разные времена это делали группы Pink Floyd, The Shadows, Oasis, U2, Duran Duran, певцы Кайли Миноуг, Канье Уэст.

The Beatles создали в этой студии 190 из своих 210 песен. В 1969-м своей 12-й пластинке дали название Abbey Road. Широкую известность получила обложка, на которой четверка переходит одноименную улицу. В 1993 году Маккартни выпустил альбом Paul Is Live, обложка которого пародировала Abbey Road. На ней Пол перебегает дорогу с собакой по имени Марта.

Британский музыкант Пол Маккартни выпустил новый альбом McCartney III. Вошли 11 песен, которые записал во время карантина.