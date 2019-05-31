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Днипровский театр имени Шевченко впервые выступил в Канаде

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Театральный коллектив Днепровского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко поставил сразу 3 представления в первый день своего творческого визита в город Торонто (Онтарио, Канада).

Первыми оценили игру актеров ученики школы Святого Йософата (Saint Josaphat's Ukrainian Catholic Cathedral). Днипряне показали детям свою известную сказку "Коза-Дереза". Хотя сказка и детская, но с мощным "взрослым" акцентом, объясняют актеры.

"Здесь философия которая: когда ты нечестно захватил чужую территорию, когда ты лезешь не в свой дом, когда ты поступаешь аморально, некрасиво, это всем понятно, даже маленьким детям. И она писалась мной, когда Россия якобы попросила "арендовать" у нас Крым для флота. А в сказке Коза говорит: "Поживу у вас где-то в стороне до 3000-го года". Сказка актуальна как никогда", - рассказала Лидия Кушкова-Шевченко, народная артистка Украины, режиссер спектакля.

 
Визит театра из Украины вызвал большой ажиотаж. Чтобы все желающие смогли посмотреть спектакль, пришлось ставить ее в спортивном зале.

"Мы можем выступать и на небольших сценах, и в больших залах. А сегодня особые ощущения, потому что это первое представление в Канаде. И нам очень приятно, что мы нашли с нашими маленькими зрителями общий язык, создали с ними совместное биоэнергетическое поле. Это очень впечатляет", - отметил актер Виктор Гунькин, народный артист Украины.
 
"Это очень важно именно для детей, потому что дети это будут помнить очень долго. Я очень люблю играть детям в школах. Потому что они имеют хорошую память. Они вырастают, и это значит, что нас будут помнить еще долго долго, и то, что происходит сегодня, - это дети не забудут. Особенно, когда к вам приезжают со спектаклями с самого Днипра", - отметил Василий Попадюк, известный скрипач-виртуоз, основатель группы Papa Duke.

"То, что наши дети увидели украинскую народную сказку в таком феноменальном исполнении, может быть сигналом для них: да, нужно знать украинский язык и культуру, не забывать о родной Украине. И очень важно, чтобы украинцы знали, что здесь, в диаспоре, мы их поддерживаем", - рассказала Леда Остафийчук, директор Школы Святого Йософата (Saint Josaphat's Ukrainian Catholic Cathedral).

Спектакль посетили 150 детей, почти вся школа. Saint Josaphat's Ukrainian Catholic Cathedral - одна из четырех круглосуточных украинских школ региона Онтарио, рассказывает Юрий-Роман Клюфас, руководитель фестиваля Bloor west village Toronto Ukrainian festival. Здесь дети учатся с 1 по 8 класс, а финансируется она средствами налогоплательщиков. Юрий-Роман Клюфас был одним из первых его учеников. А сейчас именно на его приглашение в школу пришли украинские актеры из Днипра.

"К нам в Канаду часто приезжают и артисты, и художники, и художники, и политики. Обычно из Киева или из Львова, даже из Коломыи. Но это первый раз, что приезжает такой важный профессиональный национальный театр из самого сердца Украины, из Днипра. Мы чрезвычайно взволнованы, что наши друзья пожелали приехать в Канаду, - рассказал Юрий-Роман Клюфас. - Мы стараемся передавать знание языка, культуры, истории, духа нашим детям, нашим потомкам. Но всегда нам нужна от материка, от Украины помощь - восстанавливать наши знания, да и вообще - новому учиться, что есть в Украине ".

Из-за ажиотажа сразу 2 спектакля днипряне поставили в школе имени кардинала Иосифа Слепого. Здешний зал просто не смог вместить всех желающих увидеть игру украинских актеров.
 
"Очень волновались перед спектаклем, потому что думали, что нас не поймут, возможно, из-за языкового барьера, ментального. Но действительно детям спектакль очень понравилась. Они смеялись, аплодировали, благодарили. И мы были в восторге от того приема, который мы встретили в зале, - отметила Оксана Петровская, директор театра, народная артистка Украины. - Очень благодарны нашим друзьям Василию Попадюку, Юрию-Роману Клюфасу за то, что пригласили нас в Канаду. А еще большое спасибо нашим меценатам, которые организовали поездку ".

Творческий визит Днипровского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко в Канаду продлится до 5 июня. Украинский коллектив примет участие в фестивале украинской культуры - The Mississauga Ukrainian Festival, а также будет выступление на традиционном ежегодном Пикнике на ферме Городинского в провинции Онтарио.

Днипровский академический музыкально-драматический театр им. Шевченко основан гетманом Павлом Скоропадским 1918-го. На сцене театра выступали Лесь Курбас, Гнат Юра, Наталия Ужвий, Николай Садовский, Леонид Заднипровский, Лидия Кушкова. Среди современных актеров есть ветераны войны на востоке Украины. Коллектив театра выступал с концертами в зоне АТО и для воинов ООС.

С 2016-го театр возглавляет Оксана Петровская, заслуженная артистка Украины, ведущий мастер сцены, кавалер ордена "Князя Владимира Великого III степени".

Визит Днепровского академического музыкально-драматического театра им. Шевченко в Канаду проходит при поддержке Благотворительного фонда "Солидарность".
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