Дни украинского кино пройдут в Канаде

Автор: imdb.com Актеры Варвара Лущик и Максим Лозинский играют главные роли в комедийном мюзикле "Гуцулка Ксеня" на основе оперетты композитора Ярослава Барнича. Фильм покажут 31 августа в кинотеатре Carlton Cinema в канадском городе Торонто

Дни украинского кино в третий раз состоятся в Торонто, Канада. Пройдут с 30 августа по 1 сентября.

В рамках мероприятия в кинотеатре Carlton Cinema состоятся канадские премьеры специальной подборки из пяти украинских фильмов.

Программу откроет истерн "Дикое поле" по роману Сергея Жадана "Ворошиловград". У харьковского рекламиста Германа на Луганщине исчез старший брат. Едет на малую родину, чтобы защитить бизнес родственника от рейдеров. Те хотят захватить его старую заправку, по сюжету. Режиссер Ярослав Лодыгин представит ленту в Торонто.

Также покажут драмы "Донбасс" Сергея Лозницы и "Вулкан" Романа Бондарчука, мультфильм "Похищенная принцесса" Олега Маламужа и мюзикл "Гуцулка Ксеня" Елены Демьяненко.

Организаторами мероприятия являются Госкино Украины, Посольство Украины в Канаде и Украинское Национальное Объединение - Торонто.

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Дни украинского кино будут предшествовать 44-м Международному кинофестивалю в Торонто. Пройдет с 5-го по 15 сентября. В программе мероприятия будут представлены два украинских фильма. Это "Атлантида" режиссера Валентина Васяновича, которую покажут в секции Contemporary World Cinema, и "Окрашенный птенец" чеха Вацлава Маргоула - в секции Special Presentation. Также на фестивале будет работать Украинский стенд, который познакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в нашей стране.