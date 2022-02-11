Для нацотбора на Евровидение: Wellboy посвятил зажигательную песню "силе села"

Финалист нацотбора Евровидения, певец Wellboy представил сингл Nozzy Bossy и клип к нему.

Артист заявил, что сингл имеет глубокий смысл о ценностях родного края.

"Нози боси" - о силе села, обо всех босоногих людях, идущих по этой планете. Я считаю себя босяком. Иду куда-нибудь, не знаю куда. Но я иду босиком и мне это в кайф. И эта песня – о всех таких людях, с которыми всегда сила села, земли, которая дает тебе энергию. В этой песне много глубоких вещей", - комментирует Wellboy.

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Фото: instagram.com/a.wellboy

Слушатели же поделились на два лагеря:

"Well-done. Wellboy. очень уж ждали", "Наконец-то дождались качественной украинской поп музыки", "С таким творчеством даже топ-20 не светит", "А в общем-то ничего так, хочется приплясывать. Посмотрим, как это будет вживую", "Не для Евровидения, но в машине где-то так послушать прикольно", "Не для Евровидения. В этом году более сильные композиции".

Финалисты нацотбора Евровидения-2022, группа " выпустили клип к конкурсной песне "Моя любов".В сингле музыканты показывают актуальную проблему насилия и абъюза. Артисты уверены, что с этим сталкивался каждый.