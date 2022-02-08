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вторник, 08 февраля 2022 15:32

"Моя любов". Our Atlantic выпустили песню об абьюзе для нацотбора на Евровидение
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Финалисты нацотбора Евровидения-2022, группа Our Atlantic выпустили клип к конкурсной песне "Моя любов".

В сингле музыканты показывают актуальную проблему насилия и абъюза. Артисты уверены, что с этим сталкивался каждый.

Our Atlantic в видео выступают рассказчиками злободневной истории
Фото: instagram.com/ouratlanticofficial
Видео – это небольшая вечерняя зарисовка, которая происходит почти каждый день и почти в каждой квартире, похожие между собой.
Группа Our Atlantic
Сингл "Моя любовь" - это размышления над актуальной проблемой насилия и абьюза, с которой сталкивался каждый
Our Atlantic имели целью представить на Нацотборе песню о любви

Целью Our Atlantic было представить на нацотборе песню о любви. Но, собрав все истории о любви друзей и знакомых, чтобы превратить их в текст, поняли, что насилие часто граничит с любовью. Потому эта история получила продолжение в видео.

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В клипе артисты показывают вечернюю зарисовку, которая происходит почти каждый день в каждом жилище.

Артист Артем Пивоваров и участник нацотбора на Евровидение-2022 Kalush представили песню "Майбутність" и клип к ней. Музыкальную форму приобрело одно из стихотворений писателя Григория Чупрынки в рамках авторского проекта певца "Твої Вірші, Мої Ноти".

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08
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