"Моя любов". Our Atlantic выпустили песню об абьюзе для нацотбора на Евровидение

Финалисты нацотбора Евровидения-2022, группа Our Atlantic выпустили клип к конкурсной песне "Моя любов".

В сингле музыканты показывают актуальную проблему насилия и абъюза. Артисты уверены, что с этим сталкивался каждый.

Фото: instagram.com/ouratlanticofficial

Целью Our Atlantic было представить на нацотборе песню о любви. Но, собрав все истории о любви друзей и знакомых, чтобы превратить их в текст, поняли, что насилие часто граничит с любовью. Потому эта история получила продолжение в видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для нацотбора на Евровидение-2022: финалисты Kalush представили трек Stefania

В клипе артисты показывают вечернюю зарисовку, которая происходит почти каждый день в каждом жилище.

Артист Артем Пивоваров и участник нацотбора на Евровидение-2022 Kalush представили песню "Майбутність" и клип к ней. Музыкальную форму приобрело одно из стихотворений писателя Григория Чупрынки в рамках авторского проекта певца "Твої Вірші, Мої Ноти".