Для мыльной оперы сшили 3 тыс. платьев

Американская мыльная опера "Династия" рассказывает о войне двух магнатских кланов, владеющих нефтяными компаниями. Для сериала создали более три тысячи платьев. Образы породили собственную линию одежды от-кутюр. Фото: Pinterest

12 января 1981 года на американском телеканале ABC вышла 1-я серия мыльной оперы "Династия". Одну его серию одновременно могли смотреть 100 млн зрителей по всему миру.

В сериале речь идет о кланах магнатов Кэррингтон и Колби. В центре сюжета - противостояние 2 крупнейших нефтяных компаний штата Колорадо. Часто причинами соперничества являются не деловые интересы, а личные отношения.

Авторы сериала - супруги Ричард и Эстер Шапиро. В первую очередь называли шоу развлекательным, но затрагивали темы изнасилования, гомосексуализма, расизма и стереотипов о возрасте женщин. В главных ролях Джон Форсайт и Линда Эванс.

Сняли 9 сезонов - всего 220 серий. Выходили в эфир с 1981-го по 1989 год. По рейтингу Нильсена, все эти годы сериал входил в тридцатку самых популярных в мире. 5 лет подряд номинировали на на премию "Золотой глобус", получил 1 в 1984-м. 24 раза номинировали на "Эмми", выиграли лишь раз за костюмы.

Гардероб разрабатывал дизайнер Нолан Миллер. Всего создал более 3 тыс. платьев. Сериал породил собственную линию одежды. Называлась The Dynasty Collection. Производили от женской и мужской одежды от-кутюр до полотенец, простыней и духов.

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"Династию" снимали на студии в Западном Голливуде, штат Калифорния. Использовали особняк Carrington с 47 комнатами.

В 2017 году сериал перезапустили с молодыми актерами. Роли исполняют Элизабет Гиллис, Самуэль Адегоке, Роберт Райли. Некоторым персонажам изменили пол, национальность и ориентацию. В старом же составе сериал воссоединился только один раз, в 2015 году для канала Hallmark.