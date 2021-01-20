Disney разрушает город для съемок "Звездных войн"

Студия Disney снимает сериал по киновселенной "Звездных войн" про Оби-Вана Кеноби. Имеет 6 серий.

Действие будет происходить ровно через 10 лет после событий фильма "Звездные войны. Эпизод III. Месть ситхов" 2005-го. К роли культового персонажа вернется Юэн Макгрегор. Ходят слухи, что ищут детей-актеров на роль принцессы Леи и Люка Скайуокера в детстве.

Британская газета The Sun опубликовала снимки массивных декораций, созданных для съемок сериала. Огромное строительство расположилось вдоль озера поселка Литл Марлоу английского графства Бакингемшир.

Это привело к десяткам жалоб. Местные жители обеспокоены относительно вреда дикой природе, экологического загрязнения и дорожного движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6-м сезоне

"Это масштабное производство и чрезвычайно прибыльная франшиза. Но, очевидно, не всем местным приятно видеть, как Disney переезжает, - рассказал анонимный источник газете. - Замечательно, что это создаст новые рабочие места. Но это довольно тихая и мирная сельская местность. Мнение превратить ее в какую-то межгалактическое зону войны для съемок вызывает ужас. Сводят огромные здания, постоянно ездят туда-сюда грузовики с тонами техники. Это просто совершенно не соответствует сельской атмосфере здесь".

Съемки должны начаться в марте.

Автор: The Sun Компания LucasFilm, принадлежащая Disney, строит декорации для съемок спин-оффа "Звездных войн" в поселке Литл Марлоу английского графства Бакингемшир.

Автор: The Sun Компания LucasFilm, принадлежащая Disney, строит декорации для съемок спин-оффа "Звездных войн" в поселке Литл Марлоу английского графства Бакингемшир.

Сериал "Мандалорец" от Disney+ стал самым скачиваемым с пиратских сайтов в 2020 году.