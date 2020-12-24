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пятница, 25 декабря 2020 00:45

Дисней взяли на работу аниматора, который обещал "надрать им зад"

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Дисней взяли на работу аниматора, который обещал &quot;надрать им зад&quot;
Студия "Дисней" создала мультсериал "Иваджу", основанный на африканских сказках. Будут исследовать тему социальных классов. Фото: BBC

Мультипликатор из Уганды Хамид Ибрагим обещал "надрать задницу студии Дисней". Вместе с нигерийцами Зики Нельсоном и Тола Оловофоеку создали компанию Kugali. Задались целью рассказывать "истории, вдохновленные африканской культурой, используя комиксы, искусство и дополненную реальность".

Заявление аниматора привлекло внимание компании. Дисней объявил о сотрудничестве с его студией.

Создали анимационный сериал "Иваджу" по сюжетам африканских сказок. Жанр - афрофутуризм. Будут исследовать тему социальных классов.

"Иваджу" переводится как "будущее" с языка народа йоруба, живут в Западной Африке.

В Kugali хотят изменить отсутствие африканцев в общепринятой научной фантастике. Зик Нельсон говорит, что сотрудничество с Disney осуществила его личную детскую мечту рассказать историю.

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Креативный директор Disney Дженнифер Ли рассказала, что ее заинтриговал комментарий Ибрагима про "надрать задницу" и его короткометражка.

"Иваджу" выйдет на канале Disney + в 2022 году.

Перед некоторыми мультиками Disney будут показывать предупреждения о содержании расизма. В "Котах-аристократах" кошка щурит глаза и играет палочками для еды на фортепиано. Это карикатура на восточноазиатские народы. В "Питере-Пене" высмеивают коренных американцев. По сюжету, говорят на непонятном языке, танцуют в перьях и называют себя краснокожими.

В "Леди и Бродяге" злыми персонажами сделали двух сиамских кошек с узкими глазами. Это связано с неприязнью американцев к азиатам после Второй Мировой. Также в "Аладдине" все злодеи имеют иноязычные акценты.

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