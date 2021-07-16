"Дикий театр" покажет спектакль по роману Андрея Любки

Столичный "Дикий театр" представит спектакль "Карбид" по мотивам одноименного романа писателя Андрея Любки. Премьера состоится 18-19 июля.
Главный герой Тис - учитель истории в закарпатском поселке. После падения в открытый канализационный люк ему приходит идея, как объединить Украину и Европейский Союз. Для этого хочет построить тоннель и провести на Запад всех украинцев. Верит, что тогда ЕС ничего не останется, как принять нашу страну в свой состав.
Тис идет с этим планом к местным бизнесменам-контрабандистам. Им идея нравится, но не из патриотических соображений. Чтобы начать строительство, также нужно договориться с местной администрацией. Та дает согласие на строительные работы, но под видом сооружения фонтана ко Дню Независимости Украины. У всех участников замысла есть свои интересы, и впоследствии Тис становится неудобным, по сюжету.
Режиссер постановки - Алексей Доричевский, художница - Олеся Головач, продюсер - Алексей Жмурко.
Впервые "Дикий театр" провел кастинг онлайн. Спектакль имеет два актерских состава. Главные роли исполняют Олег Головко и Дмитрий Завадский.
Показы приключенческой комедии пройдут под открытым небом в художественном пространстве "Курени" 18 и 19 июля в 20:00.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "При правильной диете из человека можно регулярно получать поллитра крови"
"Когда Украина восстала и кровью заплатила за европейский выбор, Европа снова сделала вид, что ничего не заметила. Тогда на сцене и появился Карбид - этот сорвиголова и идеалист, патриот-неудачник и такой же изобретатель, который решил копать в желанный Евросоюз тоннель.
"Карбид" - это роман о контрабанде. О контрабанде целой страны с многомиллионным населением. Как и о 100 других способах снова потерпеть поражение.
Вот уже пять лет это моя самая популярная книга. Постоянно находит новых читателей. Роман продолжают переводить за рубежом и хотят сделать фильм", - говорит Андрей Любка.
Комментарии