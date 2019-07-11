Дэвид Финчер снимет фильм для Netflix

Американский режиссер Дэвид Финчер снимет фильм "Манк" для платформы Netflix. Будет рассказывать историю жизни сценариста Хермана Манкевича, написавшего сценарий для одного из самых известных фильмов XX века "Гражданин Кейн". В основу картины ляжет сценарий отца Дэвида Финчера, который умер в 2003 году. Главную роль сыграет англичанин Гэри Олдман.
Фильм будет черно-белым. Съемки запланированы на ноябрь.https://gazeta.ua/articles/culture/_pokazali-novij-tizer-remejku-korol-lev/914786
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Последняя лента Дэвида Финчера "Потерянная" вышла в 2014-м.
Дэвид Финчер снимает фильмы только по чужим сценариям. В 2002-м он разработал сюжет для короткометражек "Маятник" и "Сделка с дьяволом", которые поставили другие режиссеры.
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