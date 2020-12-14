Чернобыль хотят внести в наследие ЮНЕСКО

Чернобыльскую зону могут добавить к памятникам ЮНЕСКО. Фото:www.facebook.com/oleksandr.tkachenko.ua

Чернобыльский комплекс планируют подать в список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.

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Минкульт планирует сделать это до 31 марта 2021 года.

Ткаченко отметил, что внесение Чернобыльского комплекса в список ЮНЕСКО позволит консервацию и реставрацию его отдельных объектов.

"Будущие поколения должны увидеть все собственными глазами и осознать масштабы трагедии апреля 1986 года. О том, как когда-то одна ночь превратила перспективное молодой город Припять на привидение", - сказал министр.

На территории Чернобыльской зоны впервые провели полевые испытания робота-собаки по имени Spot. С его помощью измерили уровень радиационного загрязнения в труднодоступных местах.