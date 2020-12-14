Чернобыль хотят внести в наследие ЮНЕСКО

Чернобыльский комплекс планируют подать в список наследия Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.
Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко в Facebook.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Kazka сняла клип в Чернобыльской зоне
Минкульт планирует сделать это до 31 марта 2021 года.
Ткаченко отметил, что внесение Чернобыльского комплекса в список ЮНЕСКО позволит консервацию и реставрацию его отдельных объектов.
"Будущие поколения должны увидеть все собственными глазами и осознать масштабы трагедии апреля 1986 года. О том, как когда-то одна ночь превратила перспективное молодой город Припять на привидение", - сказал министр.
На территории Чернобыльской зоны впервые провели полевые испытания робота-собаки по имени Spot. С его помощью измерили уровень радиационного загрязнения в труднодоступных местах.
Комментарии