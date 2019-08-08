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четверг, 08 августа 2019 16:00

Церемония "Емми 2019" пройдет без участия ведущих

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Церемония &quot;Емми 2019&quot; пройдет без участия ведущих
Премия "Эмми" будет проходить без ведущего. Фото: 24tv.ua

71-а церемония вручения премий "Эмми 2019" пройдет без участия ведущих.

Генеральный директор Fox Entertainment Чарли Кольер сделал такое заявление на пресс конференции Ассоциации телевизионных критиков.

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По словам Кольера, это позволит привлечь внимание к шоу, которые заканчиваются. В частности к сериалу "Игра престолов".

"Мы пришли к выводу, что в этом году, когда мы уделяем внимание такому большому числу шоу, стратегическим решением будет провести "Эмми"без ведущего", - подытожил генеральный директор.

Без ведущих церемония "Эмми" пройдет не впервые. Последний раз награды вручали без ведущего в 2003 году. Без него обошлись в 1975 и 1998 годах.

Торжественная церемония вручения наград состоится в Лос-Анджелесе 22 сентября.

Эмми - американская телевизионная премия. Считается телевизионным эквивалентом Оскара. Церемония происходит с 1949 года.

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