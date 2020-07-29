"Цена правды". Зарубежные СМИ восторженно обсуждают фильм о Голодоморе

О фильме "Цена правды" иностранные журналисты восторженно пишут в своих материалах. Фото: кадр из фильма

Фильм о Голодоморе "Цена правды" (Mr. Jones) западные журналисты живо обсуждают. В иностранной прессе фильм режиссера Агнешки Холланд назвали блестящим.

Премьера фильма в мире состоялась 10 февраля 2019 года на престижном кинофестивале в Берлине. Однако только сейчас начали активно смотреть на Amazon и других платформах в США.

Съемки проходили в Украине, Польше и Шотландии. Актерами были британцы, но также роли достались украинцам и полякам.

Фильм рассказывает о уэльском репортере Гарете Джонсе, который впервые в западной прессе заявил под собственным именем об украинском Голодоморе. Он приехал в Украину в 1933 году. Во время этого путешествия журналист разоблачил ужасающие факты об искусственно созданном в УССР голоде. А также рассказал всему миру о том, как пытался другой журналист, Уолтер Дюранти, скрыть правду о Голодоморе от Запада.

О фильме "Цена правды" иностранные журналисты восторженно пишут в своих материалах.

"Грандиозный план коллективизации провалился, что мог предвидеть любой фермер, однако идеологически ему не было разрешено провалиться. Кого, кроме украинцев, еще можно было изобразить как виновников и диверсантов, ведь Москва так часто им не доверяет и демонизирует их?" - пишет Энтони Лейн в обзоре The New Yorker.

"Долгая, изнурительная, почти немая сцена фильма показывает нам ужасы геноцидного Голодомора, где села опустели, трупы лежали на земле, а дети, у которых спрашивали, где они взяли мясо, которое они ели, отвечали: "У старшего брата". Твой брат - охотник? Нет ответа", - рассказывает Кайл Смит в своей рецензии в National Review.

"От волшебного Джеймса Нортона в главной роли и прекрасного воссоздания атмосферы эпохи, созданной Андреа Чалупа (автором сценария) и Агнешкой Холланд (режиссером) до блестящей, тонкой игры Питера Сарсгарда в роли Дюранти, "Цена правды" захватывает зрителя", - пишет критик Фрэнсис Майер.

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"Когда ложь, буллинг и насилие, кажется, возвращаются под видом прогресса, равенства и справедливости, "Цена правды" является полезным уроком о последствиях. Это возможность посмотреть и поучиться", - добавляет Майер.

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