Бывшая стриптизерша перевоплотится в пенсионерку

Обладательница "Грэмми" Карди Би впервые получила главную роль в полнометражной ленте. Фото: Instagram

Американская реперка Карди Би получила первую главную роль в кино. Снимется в комедии "Дом престарелых" студии Paramount.

Как пишет Variety, лента будет выполнена в духе классических комедий вроде "Тутси" и "Миссис Даутфайр".

Мошенница-новичок Эмбер после неудачного ограбления вынуждена бежать от полицейских. Маскируется под старушку и скрывается в доме престарелых. Оказывается, что в нем живет ее родная бабушка, с которой ей теперь придется наладить отношения, по сюжету.

Автором оригинального сценария выступает Кей Ойегун, известная по сериалам "Это - мы" и "Королева сахарных плантаций".

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2019-го Карди Би впервые снялась в кино - криминальной драме "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес. Карди Би имеет опыт стриптизерши, которого не стесняется. Также планирует сняться в девятой части "Форсажа".

Американское издание Billboard назвало экстравагантную реперку Карди Би "Женщиной года 2020". Ее трек WAP долгое время занимал 1-е место хитпарада Billboard Hot 100.