Бывшая стриптизерша перевоплотится в пенсионерку

 
Ексклюзивы
1/5
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Украина движется в сторону цивилизации - Ройтбурд
Просмотров: 369
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
1 Просмотров: 1125
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
На Зеленского готовы работать только коррупционеры - Мартыненко
Просмотров: 540
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Как справиться со скачками давления от изменения погоды
Просмотров: 387
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Почему Зеленский молчит об американских санкциях против "слуги" Дубинского
Просмотров: 684
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Золотые яйца: назвали причину бешеного подорожания
Просмотров: 1431
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Сам крутит руль и имеет спортивную подвеску - тест-драйв нового Ford Kuga
Просмотров: 981
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
"Тень - это ответ бизнеса на нелепые шаги государства" - Григол Катамадзе
Просмотров: 441
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
Перейти в иудейство не так просто - Авраам Вольф
8 Просмотров: 972
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
"Если упустишь возможность, будешь неудачником" - совет Зеленскому от Мелинды Гаринг
Просмотров: 837
Фото
Все фото
23
3
8
2
2
&quot;Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает&quot; - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
"Женщина убегает, а за ней военный. Нагнал и штаны спускает" - обладательница Оскара снималась в селе под Полтавой
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Наивное и красивое нуарное фэнтези: советы кинообозревателя
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Казаки в космосе и уничтожения коммуняк: украинские комиксы сочетают историю и фэнтези
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
Дневник Анны Франк превратили в видеоблог
&quot;Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в &quot;Велюр&quot;- кинокритик
"Тотальный локдаун. Все закрыто, а президент пьет чашечку кофе в "Велюр"- кинокритик
Видео
Все видео
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Обнаженные и бодрые: "ВВ" выпустили новый клип
Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6-м сезоне
Популярный криминальный сериал от Netflix завершат на 6-м сезоне
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
Мэтт Дэймон сыграет в новом фильме Marvel
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
"Секс в большом городе": опубликовали промо-тизер перезапуска легендарного сериала
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Ищут добровольца, который будет жить на маяке и смотреть фильмы
Интервью
1/5
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
Поражает не только легкие - эксперт рассказал об осложнениях после Covid-19
1 Просмотров: 1125
Зеленский готовится ко второму сроку
Зеленский готовится ко второму сроку
6 Просмотров: 3735
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
Власть провалила подготовку к вакцинации от Covid-19
1 Просмотров: 576
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Всех причастных к переписи, репрессировали. Большинство расстреляли - Либанова
Просмотров: 2106
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Банки не будут платить проценты по долларовым депозитам
Просмотров: 6678
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
18 января 2021
Просмотров: 774
Нас хочуть знищити чи таки порятувати
– Я не пойму: вони хочуть усіх нас знищити чи таки спасти? Запитання почув від любителя телевізійних шоу. Того разу говорили про ...
среда, 20 января 2021 00:45

Бывшая стриптизерша перевоплотится в пенсионерку

  Комментировать
Бывшая стриптизерша перевоплотится в пенсионерку
Обладательница "Грэмми" Карди Би впервые получила главную роль в полнометражной ленте. Фото: Instagram

Американская реперка Карди Би получила первую главную роль в кино. Снимется в комедии "Дом престарелых" студии Paramount.

Как пишет Variety, лента будет выполнена в духе классических комедий вроде "Тутси" и "Миссис Даутфайр".

Мошенница-новичок Эмбер после неудачного ограбления вынуждена бежать от полицейских. Маскируется под старушку и скрывается в доме престарелых. Оказывается, что в нем живет ее родная бабушка, с которой ей теперь придется наладить отношения, по сюжету.

Автором оригинального сценария выступает Кей Ойегун, известная по сериалам "Это - мы" и "Королева сахарных плантаций".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Занимались сексом на том же диване, где была рабочая встреча - "Розовая выставка" в Киеве

2019-го Карди Би впервые снялась в кино - криминальной драме "Стриптизерши" с Дженнифер Лопес. Карди Би имеет опыт стриптизерши, которого не стесняется. Также планирует сняться в девятой части "Форсажа".

Американское издание Billboard назвало экстравагантную реперку Карди Би "Женщиной года 2020". Ее трек WAP долгое время занимал 1-е место хитпарада Billboard Hot 100.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бывшая стриптизерша перевоплотится в пенсионерку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
В больнице рванули баллоны с кислородом. Под завалами - медики и пациенты
8
 Просмотров: 39027
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
Турок на глазах у свидетелей расправился с женой-украинкой
3
 1 Просмотров: 10692
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
Каким был Харьков и его жители 120 лет назад - подборка фото
19
 Просмотров: 8379
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели &quot;черного&quot; лесоруба
Стрелял студент. Убитый - директор рынка: новые подробности гибели "черного" лесоруба
4
 Просмотров: 6489
Россиянам запретят жить в Крыму
Россиянам запретят жить в Крыму
 Просмотров: 6120
Культура
"Украинское государство стоит над пропастью": вышла книга публициста Олега Романчука
"Украинское государство стоит над пропастью": вышла книга публициста Олега Романчука Просмотров: 189
Пять подруг попали в интернат - на Netflix выходит новый сериал
Пять подруг попали в интернат - на Netflix выходит новый сериал Просмотров: 216
"На время съемок актрисе было 6 лет. Когда дошли до озвучки, исполнилось 16"
"На время съемок актрисе было 6 лет. Когда дошли до озвучки, исполнилось 16"
 Просмотров: 594
В США могут "забанить" мемуары Трампа
В США могут "забанить" мемуары Трампа Просмотров: 108
"Студенты жарили селедку, а мы проявляли пленку" - режиссер рассказал, как создавал первые фильмы
"Студенты жарили селедку, а мы проявляли пленку" - режиссер рассказал, как создавал первые фильмы
 Просмотров: 216
Больше всего комментируют
6
Президент боится обидеть влиятельных лиц, поэтому не делает реформы - эксперт
4
Украина подписала газовые соглашения с РФ
4
Украина пригласит Байдена на 30-ю годовщину Независимости
2
В Раде заговорили о лишении Билык всех званий
2
Главе КСУ Тупицкому сообщили о подозрении
Голосов: 456
Голосование По какому перенесенному культурному событию вы больше всего скучаете?
  • Книжный Арсенал
  • Кинофестиваль "Молодость"
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Leopolis Jazz Fest
  • Kyiv Comic Con
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть