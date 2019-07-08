"Бумбокс" озвучил дату выхода альбома

Продюсер группы "Бумбокс" Алексей Согомонов поделился датой выхода альбома - 12 сентября. Будет называться "Тайный код: Рубикон". Это первая часть концептуальной пластинки, состоящей из нескольких релизов.

Автор: rap.ua В честь выхода нового альбома "Бумбокс" поедут в тур. Начнется 19 июня в Славянске.

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Напомним, что выступление "Бумбокса" можно будет увидеть на фестивале украинского духа "Бандерштат". Пройдет 2-4 августа в Луцке.

В первые годы существования группы "Бумбокс" музыканты самостоятельно записывали музыку на диски и распространяли их среди знакомых. Они считали это хорошим продвижением.