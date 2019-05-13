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понедельник, 13 мая 2019 12:25

Букмекеры назвали новых лидеров Евровидения-2019

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Букмекеры назвали новых лидеров Евровидения-2019
Букмекеры обновили рейтинг участников Евровидения-2019. Фото: rbc.ua

После официального открытия Евровидения-2019 в Тель-Авиве букмекеры обновили рейтинг участников конкурса.

Несмотря на возможную дисквалификацию, на первом месте остается представитель Нидерландов Дункан Лоуренс (21%), сообщается на сайте eurovisionworld.com.

На второе место поднялся Джон Лундвик из Швеции (15%), занимавший ранее 5 позицию. Третью строчку занимает представитель Франции - андрогин Билал Хассани (11%), который до недавнего времени не входил даже в десятку.

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Со второй на четвертую позицию опустился Сергей Лазарев из России (9%). Замыкает пятерку лидеров - Chingiz из Азербайджана (7%).

Евровидение-2019 состоится в столице Израиля Тель-Авиве. Первый полуфинал конкурса пройдет 14 мая, второй - 16 мая, а финал, где определится победитель конкурса, - 18 мая. Украина не будет выступать на Евровидении-2019. НОТУ не смогла договориться с победительницей национального отбора MARUV.

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13
мая

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