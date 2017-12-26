Британский институт кино обновил перечень фильмов неизвестных авторов

Репортаж про экзамен по вождению велосипеда стал одним из произведений, автора которого не удалось найти. Фото: youtube.com

Британский институт кино добавил 16 фильмов в список Orphan Works ("Сиротские произведения"). В перечень вошли ленты, правообладателей которых не удалось установить.

Список обновляют на канале организации в YouТube.

В частности, в перечень внесли репортаж из Лондона о школьном экзамен по вождению велосипеда (1963 год) и рекламу дезодоранта для мужчин (1968 год).

Всего в список, который основали в 2015 году, внесли 170 видео.

Согласно правилам, "сиротские произведения" нельзя публиковать. Исключение составляют только библиотеки, музеи и некоммерческие организации. Из-за отсутствия четко установленного автора, ограничивается переход произведения в сферу общественного достояния.

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