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вторник, 26 декабря 2017 17:11

Британский институт кино обновил перечень фильмов неизвестных авторов

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Британский институт кино обновил перечень фильмов неизвестных авторов
Репортаж про экзамен по вождению велосипеда стал одним из произведений, автора которого не удалось найти. Фото: youtube.com

Британский институт кино добавил 16 фильмов в список Orphan Works ("Сиротские произведения"). В перечень вошли ленты, правообладателей которых не удалось установить.

Список обновляют на канале организации в YouТube.

В частности, в перечень внесли репортаж из Лондона о школьном экзамен по вождению велосипеда (1963 год) и рекламу дезодоранта для мужчин (1968 год).

Всего в список, который основали в 2015 году, внесли 170 видео.

Согласно правилам, "сиротские произведения" нельзя публиковать. Исключение составляют только библиотеки, музеи и некоммерческие организации. Из-за отсутствия четко установленного автора, ограничивается переход произведения в сферу общественного достояния.

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Авторы некоторых популярных в России песен украли мелодии из традиционных украинских композиций. Издание Styler опубликовало список российских хитов, которые грешат очевидным плагиатом, однако смогли выдать себя за оригинал.

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  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
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