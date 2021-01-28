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четверг, 28 января 2021 15:27

"Бриджертоны" установили абсолютный рекорд Netflix

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&quot;Бриджертоны&quot; установили абсолютный рекорд Netflix
Голда Рошевель в сериале "Бриджертоны" сыграла британскую королеву Шарлотту. Хотя общий мультикультурализм сериала является художественным вымыслом, королева Шарлотта является реальной исторической фигурой. Фото: Netflix

Сериал "Бриджертоны" стал самым популярным на Netflix за всю историю сервиса. Шоу уже продлили на 2-й сезон.

Действие сюжета разворачивается в начале XIX в. в Великобритании. Девушки и юноши из аристократических семей должны за короткое время под давлением общества и семьи найти себе мужей и жен. Старшая дочь семейства Бриджертонов Дафна начинает поиски жениха, но все ее потенциальные женихи не впечатляют.

Шоу за первые 28 дней посмотрели 82 млн пользователей.

Предыдущий рекорд принадлежал экранизации фэнтези-книг Анджея Сапковского "Ведьмак", его посмотрели 76 млн пользователей Netflix.

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"Бриджертоны" вошли в десятку лучших сериалов во всех странах, где поддерживается стриминговая платформа Netflix, кроме Японии. По популярности лидирует в 83 странах.

Костюмированную драму сняли по романам Джули Квин. Стали популярны благодаря сочетанию атмосферы книг Джейн Остин и откровенного описания секса.

В новом сериале от Netflix "Бриджертоны" британскую королеву Шарлотту играет темнокожая актриса. На роли герцогов, леди и представителей королевской семьи принципиально выбрали не белых актеров. Действие происходит в Англии 1810-х.

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