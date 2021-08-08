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воскресенье, 08 августа 2021 14:07

Большая потеря - Зеленский высказался о смерти Ройтбурда

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Большая потеря - Зеленский высказался о смерти Ройтбурда
Зеленский написал, что Ройтбурд навсегда останется в наших сердцах. Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский прокомментировал смерть художника Александра Ройтбурда.

"Не стало Александра Ройтбурда, талантливого художника, директора Одесского художественного музея. На этой должности Александр Анатольевич собственным примером доказал, что музей можно сделать художественным пространством, интересным для широкой аудитории. Просто нужно подходить к своему делу с душой и не бояться экспериментировать", - написал он в Facebook.

Ройтбурд не боялся экспериментов и в собственном творчестве, добавил Зеленский.

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"Его работы полны любви, жажды жизни, часто - иронии и даже самоиронии. Смерть художника - большая потеря для украинского искусства. Но он навсегда останется в наших сердцах, а его полотна - нашим культурным наследием", - отметил президент.

В воскресенье, 8 августа, стало известно о смерти директора Одесского художественного музея, выдающегося художника Александра Ройтбурда. Последние годы жизни художник имел проблемы со здоровьем. Однако работал, а также мечтал о создании в Одессе музея современного искусства.

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Дата
08
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