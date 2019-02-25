Более 100 детских рисунков продали на благотворительном аукционе

Более 100 детских рисунков конкурса "Мирная Украина" продали на аукционе Благотворительного фонда "Разом". Вырученные 64 355 грн направят на помощь семьям погибших участников АТО с Черкащины.

Автор: Пресс-служба Благотворительного фонда "Разом" Меценат Людмила Русалина поддержала благотворительный аукцион детских рисунков

"Полгода назад пришла идея сделать конкурс детского рисунка "Мирная Украина". Решили начать с Черкасской области. Не надеялись, что будет так много участников", - рассказывает Людмила Русалина, меценат фонда "Разом".

Конкурс длился с сентября по декабрь прошлого года. В нем приняли участие около 1200 детей, среди них было почти 50 победителей.

"Мы увидели на рисунках их мечты о нашей мирной, цветущей, богатой и прекрасной Украине, - продолжает Людмила Владимировна. - Рисунки очень яркие, светлые и талантливые. Было трудно выбирать победителей. Каждого ребенка хотелось поддержать и наградить. После проведения конкурса дети стали спрашивать, что будет с их рисунками дальше. Мы прислушались к ним и решили продать рисунки, чтобы собрать средства для семей погибших участников АТО. Чтобы они почувствовали, что о них помнят и заботятся. А рисунки, которые останутся, передать нашим бойцам в зону ООС, чтобы они также почувствовали эту силу добра и любви украинских детей. Фонд "Разом" регулярно отправляет на фронт лекарства, а в этот раз к ним добавим еще и рисунки".

Автор: Пресс-служба Благотворительного фонда "Разом" Рисунок с казаком купили за 2500 грн

Аукцион провели в городском доме культуры райцентра Золотоноша Черкасской области. Длился почти два часа. Участники поднимали номерки и говорили сумму, за которую готовы купить рисунок. После продажи к ним подходили помощницы фонда с лотом и ящиком для денег. Стартовая цена рисунков была от 150 грн. Большинство участников использовали желтый и голубой цвета, рисовали традиционные символы Украины, людей в народных костюмах, солнце и цветы. Дороже всех продали работу, на которой изображен казак на коне в стиле художницы Марии Примаченко. За него заплатили 2500 грн.

Автор: Пресс-служба Благотворительного фонда "Разом" Вырученные на аукционе 64 355 грн направят на помощь семьям погибших участников АТО с Черкащины.

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"В аукционе участвовала впервые. Захотелось сделать свой вклад в благотворительность. Меня покорил детский стиль. Маленькая художница рисовала акварельными красками - это поразило. И что-то есть волшебное в этих волнах, линиях, фигурах женщин, солнце. Захотелось прогуляться так летом с мамой", - говорит Вероника Савенко, участница аукциона. Работает бухгалтером. Купила за 350 грн рисунок 9-летней Лизы с изображением двух женщин в белых платьях среди макового поля.

Фото: Пресс-служба Благотворительного фонда "Разом"

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