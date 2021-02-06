Боб Марли умел предсказывать судьбу – 12 фактов из жизни музыканта

6 февраля 1945 года родился регги-музыкант Боб Марли. На Ямайке день его рождения считается национальным праздником.

Настоящее имя музыканта - Роберт Неста Марли. Его отец - Норвал Синклер Марли — был английским военным с шотландскими корнями. Он служил генералом Военно-морских сил Великобритании, а позже стал управляющим на одной из ямайских плантаций. Отец Боба познакомился с его матерью, ямайской девушкой Седеллой Букер, когда ему было 60 лет. Самой Букер на тот момент исполнилось 16. За свою жизнь Боб видел отца дважды, а когда мальчику было 10 лет, Норвал Марли умер.

В детстве сверстники травили Боба из-за цвета кожи. Его прозвали "белый мальчик". Иногда, чтобы казаться чернее, Марли мазал лицо ваксой.

В четыре года Боб начал предсказывать судьбу по рукам и быстро стал местной знаменитостью в родной деревне. Но несколько лет спустя, заявил, что ему предначертано быть музыкантом и гадать он больше не будет.

В юности Марли был руд-боем (от англ. rude-boy – грубиян). Представители этой молодежной субкультуры носили строгие костюмы и наголо брили головы, гонялись на мотороллерах, устраивали массовые драки и стихийные дискотеки.

В 1966 году Боб Марли сменил веру: перешел из католицизма в растафарианство, в основе которого лежит любовь в ближнему и отказ от западного образа жизни, а также поиск себя, веры и вдохновения.

Когда Боб Марли ворвался на западную эстраду со своей музыкой, критики не знали как называть его стиль, - слово "регги" придумают позже. Поэтому Марли и всех, кто играл подобную музыку, назвали "ямайскими рокерами", а их стиль "ямайским роком".

Прежде чем всерьез заняться музыкой, Марли подрабатывал сварщиком. А когда его группа The Wailers переживали не лучшие времена, работал на автомобильном заводе Chrysler.

Марли очень серьезно относился к музыке. После концертов он собирал группу, чтобы отслушать запись с выступления, обратить внимание на ошибки и исправить их. А когда все расходились, оставался и писал песни до утра.

Марли с детства играл в уличный футбол, болел за бразильский клуб "Сантос" и восхищался Пеле. В одном из интервью музыкант заявил: "Если хотите узнать меня, вам придется сыграть со мной в футбол".

Боб Марли пользовался популярностью у женщин. Одна из его любовниц прзнавалась, что женщин музыкант привлекал своей скромностью: "Он был очень застенчивый".

У Боба Марли было 11 детей. Он был женат на певице Рите Андерсон. У них родилось четверо детей. Еще двоих от предыдущего брака жены он усыновил. Также известно о пяти внебрачных детях Марли. По слухам, детей у музыканта было гораздо больше.

В 1976 году трое преступников обстреляли дом Марли на Ямайке незадолго до предстоявшего там концерта. Музыкант получил ожоги от пули на груди и руке, но выступление не отменил. "В мире слишком много зла, и не имею права тратить хотя бы один день впустую", сказал он перед началом выступления.

Дреды Боба Марли были одной из его визитных карточек. Но в последние годы жизни, когда музыкант лечился от рака, волосы начали выпадать от химиотерапии. Тогда Марли принял решение их состричь.

В 1977 году у Марли обнаружили меланому на большом пальце ноги. Некоторые считают, что болезнь спровоцировала травма, которую Марли получил во время игры в футбол. Врачи рекомендовали ампутировать палец, однако Марли отказался. "Раста не приемлет ампутации. Не пристало, чтобы человека разбирали на запчасти", — заявил музыкант, отказавшись от несложной операции, которая могла бы спасти ему жизнь.

В 1980 году, проведя два концерта из запланированного американского турне, музыкант почувствовал себя плохо и потерял сознание во время пробежки в Центральном парке Нью-Йорка. Тур пришлось отменить, а сам Марли отправился в Мюнхен, где прошел курс терапии. Марли хотел провести свои последние дни на Ямайке, но из-за состояния здоровья перелет из Германии пришлось прервать в Майами. 11 мая 1981 года Боб Марли умер в больнице. Последними словами, сказанными им сыну Зигги, были: "Money can't buy life" ("Жизнь за деньги не купишь").

Руководство американских спецслужб опасалось, что влияние Боба Марли приведет Ямайку в социалистический лагерь, создав еще одну угрозу у берегов США, помимо Кубы. Было решено ликвидировать Марли, спровоцировав у него неизлечимый недуг. Для этого агент ЦРУ Билл Оксли выдал себя за журналиста газеты New York Times, договорился об интервью с музыкантом, на которое пришел с подарком. "Я вручил ему пару знаменитых кед фирмы Converse, которые должны были прийтись ему по размеру. Когда он попытался примерить обувь на правую ногу, он закричал: "Оууучч!". Это был укол... В тот момент я понял, что он не жилец", - говорил Оксли в интервью Daily Star. В игле, специально помещенной в обувь, содержались бактерии, вызывающие развитие агрессивной формы рака — меланомы. В дальнейшем Оксли под видом журналиста сохранял контакты с Марли, чтобы убедиться, что болезнь развивается в нужном направлении.