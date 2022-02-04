Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне

 
Ексклюзивы
1/5
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Победа над Россией – это когда россияне будут говорить "Хотим как в Украине" - политтехнолог
Просмотров: 369
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
Просмотров: 378
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1 Просмотров: 198
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Украинцы планируют летние отпуска, пока посольства эвакуируют своих людей – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 567
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Чем для каждого из нас угрожает "особый статус" Донбасса
Просмотров: 2916
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Порошенко с котами, Рудык на допросе, Кличко на съезде - неделя политиков в фото
Просмотров: 1521
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Снайпера, гранатометы и безумные перестрелки: как проходили масштабные "бои с агрессором" за Припять - фото, видео
Просмотров: 2169
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Могилянка & Шкарлет: кто победит в войне за образование
Просмотров: 378
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
"Некоторые страны ЕС не хотят раздражать Путина": почему Украину не взяли в Кибер-НАТО
Просмотров: 513
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
В Припяти идут масштабные бои с врагом - под Киевом стартовали военные учения: фото, видео
Просмотров: 2475
Фото
Все фото
5
5
22
25
12
Барских выпустил новую песню &quot;No Exit&quot; в рамках социального проекта Recycling
Барских выпустил новую песню "No Exit" в рамках социального проекта Recycling
Shadows of Forgotten Ancestors. Alina Pash представила песню на нацотбор Евровидение 2022
Shadows of Forgotten Ancestors. Alina Pash представила песню на нацотбор Евровидение 2022
&quot;Покажем, как эти &quot;штучки&quot; появляются на фасадах и куда исчезают&quot;: открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
"Покажем, как эти "штучки" появляются на фасадах и куда исчезают": открыли выставку загадочных художников Pomme de Boue
&quot;Чудовища Примаченко и опасная советская символика&quot; – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
"Чудовища Примаченко и опасная советская символика" – шесть столичных выставок, которые нельзя пропустить в уикенд
&quot;Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор&quot;: художник о постмайдановском творчестве
"Украина - не гоголевская идиллия. Можем взять серп и дать врагу отпор": художник о постмайдановском творчестве
Видео
Все видео
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
С участником нацотбора на Евровидение. Пивоваров выпустил совместную работу на стих Чупрынки
С участником нацотбора на Евровидение. Пивоваров выпустил совместную работу на стих Чупрынки
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
О тернистом пути эмигранта: Gremo презентовал сингл, написанный за рулем трака
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"А де моя сонячна" - Kalush, "Сальто Назад" и Skofka представили совместную лирическую работу
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
"Океан Ельзи" выпустил трогательный клип о весне и любви снеговика
Интервью
1/5
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
"Кейс Трухина может стать точкой невозврата для власти" - Сергей Притула
Просмотров: 1521
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
"Пришло понимание, что Россия – угроза, а не только вызов" - эксперт о союзе Украины, Британии и Польши
Просмотров: 972
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Что нужно знать о трансфере Супряги в "Сампдорию"
Просмотров: 396
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
Новые услуги в Дії, перепись населения и киберфронт. Михаил Федоров рассказал, что ждет украинцев
2 Просмотров: 1179
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
"Ко Дню Валентина влюбленные делают фотосессии в стиле "будуар": соучредительница фотошколы рассказала о главных трендах 2022 года
Просмотров: 1008
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
04 февраля 2022
Просмотров: 333
Де вона?
"Кому вірити? Вірте Україні!" – помуркує телевізійний чорнобровець у краватці й водить носом-дзьобиком. Владні штандарти і герб за його спиною ...
суббота, 05 февраля 2022 15:10

Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне

  Комментировать
Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне
Kristonko выпустила песню "Не тримай". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

В канун Дня влюбленных исполнительница и блогер Kristonko презентовала трек "Не тримай". В песне подняла тему безответной любви.

"Сердце девушки хочет достучаться до сердца парня, который, возможно, не замечает и отталкивает ее чувства. Несмотря на это, она стоит на своем и хочет, чтобы он понял, как сильно она его любит", - рассказала она.

Сначала певица создала припев "Не тримай, відпусти моє серце".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Первый за 6 лет: Red Hot Chili Peppers сняли яркий клип на трек с предстоящего альбома

"Эта мелодия сразу зашла мне в голову, и я решила сделать из нее песню. Мы с командой взялись за воплощение идеи вместе, и в результате вышла классная, современная, в то же время лирическая и битовая композиция",- прокомментировала блогер.

Также Kristonko выпустила клип к треку. Над созданием идеи работала одна.

Певица 28-летняя Alina Pash представила песню для нацотбора на Евровидение-2022 под названием "Тени забытых предков" (Shadows of Forgotten Ancestors). Анонс состоялся после того, как исполнителя обвинили в незаконном посещении оккупированного Россией Крыма.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
февраля

Храм, мечеть, музей и снова мечеть: как менялось назначение Айя-Софии

Криштиану Роналду 37: факты про легендарного португальца, которые точно удивят

Самое читаемое
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
 1 Просмотров: 14301
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину
Американская разведка рассекретила план Кремля по вторжению в Украину Просмотров: 10800
Сбитый в Беларуси &quot;украинский&quot; беспилотник оказался российским
Сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался российским Просмотров: 8010
Устраивали эротику в ванной и выпячивали ягодицы - что публиковали в этот &quot;нюдсочетверг&quot;
Устраивали эротику в ванной и выпячивали ягодицы - что публиковали в этот "нюдсочетверг"
10
 Просмотров: 7146
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о &quot;нерасширении НАТО&quot;
Столтенберг ответил Путину и Си Цзиньпину на заявление о "нерасширении НАТО" Просмотров: 6813
Культура
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
"Лишена "ура-патриотичности" и образа жертвы" - исследовательница рассказала о литературе ветеранов российско-украинской войны
6
 Просмотров: 378
Барских выпустил новую песню "No Exit" в рамках социального проекта Recycling
Барских выпустил новую песню "No Exit" в рамках социального проекта Recycling
5
 Просмотров: 63
С участником нацотбора на Евровидение. Пивоваров выпустил совместную работу на стих Чупрынки
С участником нацотбора на Евровидение. Пивоваров выпустил совместную работу на стих Чупрынки
 Просмотров: 324
"95 квартал" – это прямая диверсия" - Іван Семесюк
"95 квартал" – это прямая диверсия" - Іван Семесюк
 Просмотров: 1854
Русские проиграли войну за символический Киев
Русские проиграли войну за символический Киев
 Просмотров: 1467
Больше всего комментируют
2
Тысячи подозрений и обвинительных актов. ГБР могут критиковать по заказу "влиятельных врагов"
2
Сторонница российской агрессии и фанатка Путина Успенская споет с Каменских на "Интере"
1
Предприниматель хотел за $500 тыс. незаконно разобрать железную дорогу
1
"Волонтеры намного оперативнее и мобильнее государства в определенных вопросах" - Сергей Притула
1
"Это сенсация" - Порошенко анонсировал участие в выборах
Голосов: 3327
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть