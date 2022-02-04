Блогер Kristonko рассказала о безответной любви в новой песне

Kristonko выпустила песню "Не тримай". Фото: предоставлено пиар-агентом певицы

В канун Дня влюбленных исполнительница и блогер Kristonko презентовала трек "Не тримай". В песне подняла тему безответной любви.

"Сердце девушки хочет достучаться до сердца парня, который, возможно, не замечает и отталкивает ее чувства. Несмотря на это, она стоит на своем и хочет, чтобы он понял, как сильно она его любит", - рассказала она.

Сначала певица создала припев "Не тримай, відпусти моє серце".

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"Эта мелодия сразу зашла мне в голову, и я решила сделать из нее песню. Мы с командой взялись за воплощение идеи вместе, и в результате вышла классная, современная, в то же время лирическая и битовая композиция",- прокомментировала блогер.

Также Kristonko выпустила клип к треку. Над созданием идеи работала одна.

Певица 28-летняя Alina Pash представила песню для нацотбора на Евровидение-2022 под названием "Тени забытых предков" (Shadows of Forgotten Ancestors). Анонс состоялся после того, как исполнителя обвинили в незаконном посещении оккупированного Россией Крыма.