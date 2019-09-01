"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы

Фото: Кадри з фільму

В львовском "Кинопалаце" 31 августа состоялся допремьерный показ дебютной полнометражной работы Ивана Тимченко "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс". Десяток участников съемочного процесса приехали во Львов, чтобы пообщаться со зрителями о ленте.

Над сценарием фильма работал писатель Михаил Брыных, который более двух лет создавал его на основе материалов в прессе и реальных историй ветеранов-добровольцев.

Лето 2014-го. Бойцы добровольческого батальона Донбасс освобождают от сепаратистов Лисичанск и Попасную. Впереди - Иловайск. Основная сюжетная линия - командир штурмовой группы батальона "Донбасс" "Бишут", раненный в бою за Иловайск, чудом остается жив в оккупированном городе. Его разыскивает назначен комендантом города российский офицер Рунков, для которого эта война превратилась в личную трагедию. Но режиссер Иван Тимченко отмечает, что "главным героем" этой ленты является весь добровольческий батальон Нацгвардии "Донбасс".

"Это уникальное явление в украинском кино - когда на площадке присутствовали ребята из батальона, снимались в сценах, консультировали профессиональных актеров. Это фильм снят ради памяти ради людей, которые остались там в Илловайске. Мы не могли рассказать обо всех, поэтому прибегли к обобщению образов, где есть черты многих бойцов", - говорит режиссер Иван Тимченко.

Фильм снимали в разных регионах. Весь "зеленый коридор" был снят на полигоне "Азова" под Мариуполем. Большую часть батальных сцен снимали в промзоне села Липняжка Кировоградской области.

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Главный герой - "Бишут". Это позывной Тараса Костанчука, командира штурмовой группы батальона "Донбасс". Он играет сам себя.

"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма. Это реальная история его с комендантом, но она произошла не во время Иловайска. Однако, в фильме мало того ужаса, что там был. В конце фильме - именно в его концовке, мы позволили себе добавить художественного а не реального", - говорит Михаил Брыных.

Бойцы батальона "Донбасс", о которых рассказывают авторы фильма - погибли в реальном Иловайске 2014-го. Это Шульц, Скиф, Самолет, Франко, Карат, Улыбка и другие. В титрах к фильму - сотни фото. Бюджет фильма 1 млн 200 евро. Снимали без поддержки Госкино.

Актриса Анастасия Ренард играла Светлану. Ее героиня помогала раненым.

"Мне история очень близка, аджемов отец был в плену. Мы искали людей, которые нам бы помогли. Он уехал из той оккупированной территории. Работая над ролью я понимала, что играю прототип человека, который спас моего отца. Он помогл независимо от убеждений".

Свитлана и Анна Петровна - их образы созданы на основе реальных людей. Эти женщины действительно помогали раненым бойцам и живут на оккупированных территориях.

Показы фильма "Илловайск 2014. Батальон "Донбасс" в Кинопалаце продлятся две недели.

Во львовском "Кинопалаце" 26 августа состоялся допремьерный показ фильма "Запрещенный" о поэте Василие Стусе. На показ приехали вся съемочная группа и актеры