 
Ексклюзивы
1/5
Как заработала новая Верховная Рада
Как заработала новая Верховная Рада
2 Просмотров: 4824
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Трампу неинтересно говорить с пешкой-Зеленским, если может контактировать с ферзем-Путиным
Просмотров: 3384
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
"Мать до сих пор надеется, что Олег жив" - как в Киеве почтили память павших
2 Просмотров: 1521
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
"Открытый к российским объятиям, это опасно для Украины" - эксперт оценил 100 дней Зеленского
Просмотров: 666
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
Обвала рейтинга Зеленского в этом году не будет - эксперт
1 Просмотров: 468
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Председатель фракции "Голос" объяснил слова Вакарчука о "надпозицию"
Просмотров: 1512
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
"Ненавижу подсолнухи" – доброволец рассказал о кровавых боях за Иловайск
Просмотров: 5184
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27108
Кому Украина платит пенсии за границей
Кому Украина платит пенсии за границей
Просмотров: 2790
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
Пока не видно, чем Зеленский отличается от предшественника - социолог
1 Просмотров: 1971
Фото
Все фото
8
13
7
3
3
&quot;Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма&quot; - в фильме о Илловайск снимались бойцы
"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы
&quot;Погибшим и выжившим&quot; - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
&quot;Передано трагедию человека, ее высоту&quot; – показали фильм о Василие Стусе
"Передано трагедию человека, ее высоту" – показали фильм о Василие Стусе
Словацкий сценарист рассказал о сериале &quot;Славяне&quot;
Словацкий сценарист рассказал о сериале "Славяне"
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
Сотрудничество с PornHub: актриса Disney забросила детские сериалы и сняла порно
Видео
Все видео
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
Вышел финальный трейлер фильма "Джокер"
Вышел финальный трейлер фильма "Джокер"
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
Как пережить свадьбы друзей покажут в новой комедии
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Победитель самого масштабного проекта украинского шоу-бизнеса приглашает на сольный концерт
Вышел трейлер финала саги о Скайуокерах
Вышел трейлер финала саги о Скайуокерах
Интервью
1/5
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 27108
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6444
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2529
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2709
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 7011
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
29 августа 2019
Просмотров: 963
Інший світ
Тиждень тому зустрів приятеля, дружбу з яким дуже ціную, бо вона здається неможливою — настільки ми різні за походженням і природою. Приміром ...
воскресенье, 01 сентября 2019 16:19

"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы
8

  Комментировать

Допремьерный показ дебютной полнометражной работы Ивана Тимченко «Иловайск 2014 Батальон« Донбасс »
Фото: Кадри з фільму
Допремьерный показ дебютной полнометражной работы Ивана Тимченко «Иловайск 2014 Батальон« Донбасс »
Допремьерный показ дебютной полнометражной работы Ивана Тимченко «Иловайск 2014 Батальон« Донбасс »
Допремьерный показ дебютной полнометражной работы Ивана Тимченко «Иловайск 2014 Батальон« Донбасс »
Допремьерный показ дебютной полнометражной работы Ивана Тимченко «Иловайск 2014 Батальон« Донбасс »

В львовском "Кинопалаце" 31 августа состоялся допремьерный показ дебютной полнометражной работы Ивана Тимченко "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс". Десяток участников съемочного процесса приехали во Львов, чтобы пообщаться со зрителями о ленте.

Над сценарием фильма работал писатель Михаил Брыных, который более двух лет создавал его на основе материалов в прессе и реальных историй ветеранов-добровольцев.

Лето 2014-го. Бойцы добровольческого батальона Донбасс освобождают от сепаратистов Лисичанск и Попасную. Впереди - Иловайск. Основная сюжетная линия - командир штурмовой группы батальона "Донбасс" "Бишут", раненный в бою за Иловайск, чудом остается жив в оккупированном городе. Его разыскивает назначен комендантом города российский офицер Рунков, для которого эта война превратилась в личную трагедию. Но режиссер Иван Тимченко отмечает, что "главным героем" этой ленты является весь добровольческий батальон Нацгвардии "Донбасс".

"Это уникальное явление в украинском кино - когда на площадке присутствовали ребята из батальона, снимались в сценах, консультировали профессиональных актеров. Это фильм снят ради памяти ради людей, которые остались там в Илловайске. Мы не могли рассказать обо всех, поэтому прибегли к обобщению образов, где есть черты многих бойцов", - говорит режиссер Иван Тимченко.

Фильм снимали в разных регионах. Весь "зеленый коридор" был снят на полигоне "Азова" под Мариуполем. Большую часть батальных сцен снимали в промзоне села Липняжка Кировоградской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Передано трагедию человека, ее высоту" - показали фильм о Василие Стусе

Главный герой - "Бишут". Это позывной Тараса Костанчука, командира штурмовой группы батальона "Донбасс". Он играет сам себя.

"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма. Это реальная история его с комендантом, но она произошла не во время Иловайска. Однако, в фильме мало того ужаса, что там был. В конце фильме - именно в его концовке, мы позволили себе добавить художественного а не реального", - говорит Михаил Брыных.

Бойцы батальона "Донбасс", о которых рассказывают авторы фильма - погибли в реальном Иловайске 2014-го. Это Шульц, Скиф, Самолет, Франко, Карат, Улыбка и другие. В титрах к фильму - сотни фото. Бюджет фильма 1 млн 200 евро. Снимали без поддержки Госкино.

Актриса Анастасия Ренард играла Светлану. Ее героиня помогала раненым.

"Мне история очень близка, аджемов отец был в плену. Мы искали людей, которые нам бы помогли. Он уехал из той оккупированной территории. Работая над ролью я понимала, что играю прототип человека, который спас моего отца. Он помогл независимо от убеждений".

Свитлана и Анна Петровна - их образы созданы на основе реальных людей. Эти женщины действительно помогали раненым бойцам и живут на оккупированных территориях.

Показы фильма "Илловайск 2014. Батальон "Донбасс" в Кинопалаце продлятся две недели.

Во львовском "Кинопалаце" 26 августа состоялся допремьерный показ фильма "Запрещенный" о поэте Василие Стусе. На показ приехали вся съемочная группа и актеры

Автор: Ольга Швед, Сергій Руденко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Бишут играет самого себя, он двигатель этого фильма" - в фильме о Илловайск снимались бойцы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
сентября

Диссидент стал кандидатом в президенты Украины

Имения британцев превращали в детские дома и приюты

Начал работать крымскотатарский телеканал

УПА в последний раз выступила против немцев

Сегодня отмечают 80 годовщину самой кровавой войны

Самое читаемое
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
Как выглядят знаменитые женщины до 10 утра
25
 Просмотров: 127033
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
Очаровательная улыбка и взгляд: как выглядит самая молодая украинская чемпионка мира
14
 2 Просмотров: 26119
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
Нельзя отвести взгляд: Федишин показала соблазнительные фото в купальнике
10
 2 Просмотров: 20952
В последний день работы ГПУ &quot;слила&quot; громкое политическое дело
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело 7 Просмотров: 20601
&quot;Коломойский перешел от угроз к действиям&quot; - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне 32 Просмотров: 12879
Культура
Лозница получил государственную премию
Лозница получил государственную премию Просмотров: 189
В Киеве покажут жуткую выставку человеческих тел
В Киеве покажут жуткую выставку человеческих тел Просмотров: 504
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
I'll be back - культовый фильм со Шварценеггером возвращается на экраны
 Просмотров: 648
Вышел финальный трейлер фильма "Джокер"
Вышел финальный трейлер фильма "Джокер"
 Просмотров: 315
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
"Погибшим и выжившим" - воины Иловайска глазами 4 украинских фотографов
13
 Просмотров: 14788
Больше всего комментируют
32
"Коломойский перешел от угроз к действиям" - Гонтарева рассказала о ДТП в Лондоне
9
Гонтареву сбил автомобиль: травмы серьезные
7
В последний день работы ГПУ "слила" громкое политическое дело
7
Зеленский о встрече с Трампом: Мы не будем идти с протянутой рукой
5
Больше не вежливые: российский военный избил женщину в оккупированном Севастополе
Голосов: 448
Голосование Какой из украинских музыкальных фестивалей этого лета вы считаете лучшим?
  • Atlas Weekend
  • UPark Festival
  • Файне місто
  • Leopolis Jazz Fest
  • ZaxidFest
  • Джаз на Дніпрі
  • Бандерштат
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua