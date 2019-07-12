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пятница, 12 июля 2019 21:45

Билли Айлиш спела с Джастином Бибером

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Билли Айлиш спела с Джастином Бибером
Билли Айлиш носит широкие балахоны, скрывает фигуру. Washington Examiner

Американская певица Билли Айлиш представила ремикс на свой главный хит bad guy - "Плохой парень". Новую версию девушка записала с Джастином Бибером. Айлиш - давняя поклонница творчества музыканта. В честь выхода сингла она поделилась архивным фото. На нем певица позирует на фоне 5 постеров Бибера. Фотографию сделали в спальне Билли Айлиш несколько лет назад.

Сингл bad guy вышел 29 марта 2019-го. Он входит в дебютный альбом Билли Айлиш - When We All Fall Asleep, Where Do We Go ?. Песня заняла первое место в чартах Австралии, Мексики, Канады, Чехии, Финляндии, Греции, Венгрии, Новой Зеландии, Норвегии и Словакии, а второе - в Дании, Великобритании, Ирландии, Швеции, Малайзии.

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Билли Айлиш единственный артист, который занимал более одного места в топ-10 мирового альбомного чарта Apple Music. Ее дебютный альбом When We All Fall Asleep, Where Do We Go? побил рекорд по предварительному заказу на музыкальной платформе Apple Music. Премьера состоялась 29 марта.

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