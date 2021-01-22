Билли Айлиш спела на другом языке

Первая испаноязычная песня 19-летней Билли Айлиш станет главным саундтреком подросткового сериала "Эйфория". Зендая воплотила 17-летнюю наркозависимую, которая пытается найти свое место в жизни. Фото: Pinterest

Американская певица Билли Айлиш презентовала клип к песне "Lo vas a olvidar". Трек записан совместно с испанской актрисой и певицей Росалия.

Песня станет главным саундтреком во втором спецепизоди сериала "Эйфория" от HBO. Его премьера состоялась 22 января.

Это первая песня Билли Айлиш испанском языке.

Продюсером трека выступил брат Билли Айлиш - Финнеас О'Коннелл. Также в записи принял участие испанский музыкант El Guincho.

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"Эйфория" - подростковая драма, выходит с 2019-го. Основана на одноименном израильском мини-сериале. Главные герои - 17-летняя наркоманка Ру и ее Трансгендерная подруга Джулс. Воплотили бывшая звезда Disney Зендая и Хантер Шафер. Речь идет о таких проблемах современных подростков, как наркомания, сексуальная идентификация, несдержанный агрессия и непонимание родителей.