Без предупреждений и анонсов: Тейлор Свифт выпустила 2-й альбом за год

Автор: instagram.com/taylorswift Исполнительница называет Evermore "пластинкой-сестрой" Folklore

Американская певица Тейлор Свифт представила уже 2-й альбом за год - Evermore. Анонс этого альбома стал таким же неожиданным, как и предыдущего. Летом артистка удивила поклонников альбомом Folklore: о нем стало известно за день до выпуска.

The National и Bon Iver, а также сестры-музыканты - трио Haim. За несколько часов до премьеры Evermore Свифт сообщила про альбом в Instagram . Исполнительница называет Evermore "пластинкой-сестрой" Folklore. В записи всех 15 песен участвовали, а также сестры-музыканты - трио

На каждую из песен альбома были сняты lyric video. На композицию Willow - полноценный клип.

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