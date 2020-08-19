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среда, 19 августа 2020 15:51

"Без Обмежень" выпустили клип в поддержку украинских воинов и белорусских протестующих

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Автор: facebook.com
  "Ничто не остановит идею, время которой пришло" - поет группа "Без Обмежень" в песне "Героям". Музыканты отмечают, что выпустили трек в поддержку украинских воинов и всех людей, протестующих сейчас в Беларуси, для несокрушимых и сильных духом
"Ничто не остановит идею, время которой пришло" - поет группа "Без Обмежень" в песне "Героям". Музыканты отмечают, что выпустили трек в поддержку украинских воинов и всех людей, протестующих сейчас в Беларуси, для несокрушимых и сильных духом

Группа "Без Обмежень" презентовала клип на песню "Героям". Посвящена украинским военным и белорусским протестующим.

В записи композиции также приняли участие фронтмен группы "Скай" Олег Собчук, музыканты коллектива Kozak System Иван Ленё и Сергей Соловей и саундпродюсер Артур Даниелян.

"Песню написал Сергей Танчинец (лидер "Без Обмежень". - Gazeta.ua) около полугода назад для наших воинов, однако совсем недавно начались известные всем события в соседней нам стране - Беларуси. Большинство людей, вышедших на улицы в Минске и других городах, поддерживают те же принципы, что и украинцы во времена Революции достоинства.

Мы все переживали подобные события в 2014-м. Хорошо помним, что чувствовали наши сердца. Душой и посылом композиция чрезвычайно перекликнулась с нынешними событиями в Беларуси. Сейчас мы с болью в сердце наблюдаем за тем, что происходит, и нам хочется поддержать белорусских патриотов. Именно поэтому решили сделать трек на двух языках - украинском и белорусском. Художественный перевод на белорусский сделал музыкант и поэт Лявон Вольски", - говорится в описании видео на YouTube.

Режиссер клипа - Артем Григорян. Снимали в Киеве, на крыше самого высокого в Украине жилого здания, на 48-м этаже.

Песня войдет в новый альбом группы "Без Обмежень".

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Последнее выступление группы "Без Обмежень" в рамках всеукраинского тура "безопасных автомобильных концертов" состоится 31 августа на территории аэродрома возле села Подгорье Богородчанского района Ивано-Франковской области.

Осенью отправятся в зарубежный тур по городам Европы, Азии и Северной Америки. Запланировано более 35 концертов. Первый - 9 октября в ирландском Дублине.

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