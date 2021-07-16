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Багз Банни против искусственного интеллекта и приключения семьи киллеров: что на этой неделе смотреть в кино

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Багз Банни против искусственного интеллекта и приключения семьи киллеров: что на этой неделе смотреть в кино
В прокат вышел фильм "Поли". 10-летняя Сесиль спасает из цирка пони Поли, по сюжету. В этом году картина победила на Чилдрен кинофесте. Фото: arthousetraffic.com

На этой неделе в прокат выходит украинская документалистика "Зарваница", семейная фантастика "Космический джем: Новые легенды", детский приключенческий фильм "Поли" и комедийный экшн "Пороховой коктейль".

"Зарваница", реж. Роман Химей, Ярема Малащук
Документальный фильм-путешествие про паломников в Зарваницу - известного своей чудотворной иконой и целебным источником села на Тернопольщине. Среди пилигримов - парень, впервые отправляющийся в паломничество, 80-летняя бабушка, телеведущий, фотограф-энтузиаст.

"Зарваница" - дебют режиссеров Романа Химея и Еремы Малащука. Онлайн-премьера ленты состоялась в прошлом году на Международном фестивале документального кино о правах человека Docudays UA.

"Проект снимали с определенной легкостью", - говорит режиссер Роман Химей. - Хотя это было тяжелое пешее путешествие, физические нагрузки. Герои фильма передавали это нам, потому что сама цель путешествия - в фестивальности, веселье, легкости. В Зарванице и походе есть многое, что можно критиковать. Но есть творческая вера, которая сама себя порождает и дополняет - это видно в фильме".

"Космический джем: Новые легенды", реж. Малкольм Д. Ли
Чемпион ассоциации НБА Леброн Джеймс, мультипликационный кролик Багз Банни и другие персонажи анимационного шоу "Луни Тюнз" сыграют в баскетбол против созданной искусственным интеллектом команды цифровых чемпионов.
Фильм является сиквелом фильма "Космический джем" в 1996. Там рядом с мультипликационными персонажами был задействован баскетболист Майкл Джордан.

"Поли", реж. Николя Ванье
10-летняя Сесиль вместе с мамой переезжает в пригород Парижа. Ей никак не удается найти в селе новых друзей. Однажды по соседству останавливается бродячий цирк, главная звезда которого - пони по имени Поли. Девочка узнает, что в цирке с пони плохо обращаются, и решает спасти животное.

Режиссер Николя Ванье известен фильмами о взаимодействии людей и животных.

"Несколько лет назад на Чилдрен кинофесте очень успешно показывали фильм о дружбе мальчика и пиренейской горной собаки "Белль и Себастьян", - говорит программный директор украинской кинодистрибьюторской компании Arthouse Traffic Илья Дядик. - В этом году мы включили в программу новую работу режиссера ,"Поли". Фильм победил по результатам зрительского голосования. Тогда "Поли" смотрели в 25 городах. Теперь фильм вышел в широкий прокат, и его могут посмотреть зрители со всей Украины".

"Пороховой коктейль", реж. Навот Папушадо
Наемная убийца Сэм вступает в конфликт со своим боссом. Девушку начинают преследовать. Ее мать Скарлет также наемная убийца. Вместе со своими подругами она помогает Сэм.
В фильме мать и дочь сыграли Карен Гиллан и Лина Хиди. При этом разница в возрасте между ними составляет всего 14 лет.

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Началась Х неделя австрийского кино. В программе фестиваля 5 фильмов: "Лиса в норе", "Нарцисс и Ґольдмунд", "Из Австрии в Австралию", "Разбей мое сердце" и "Пианистка".

Подробнее о Неделе австрийского кино-2021

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