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пятница, 31 мая 2019 21:45

Автокатастрофы и серийные убийцы: 5 самых интересных хитов группы Interpol.

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Автокатастрофы и серийные убийцы: 5 самых интересных хитов группы Interpol.
Пол Бэнкс (справа) и Дэниэл Кесслер играют в составе группы Interpol. nme.com

12 июня во киевском Зеленом театре выступит американский пост-панк группа Interpol.

Gazeta.ua предлагает список самых ярких хитов группы.

Obstacle 1 - "Препятствие 1".

Первый хит Interpol вышел в 2002 году на дебютном альбоме Turn on the Bright Lights. Трагическая любовь перерастает в травмы, особенно для парня, от имени которого ведется повествование. "Из-за нее камень лежит на моем маленьком сердце. Она входит в мою комнату и устраивает разгром ". Песню можно услышать в компьютерной игре Guitar Hero: World Tour.

Evil - "Зло".

Самая известная композиция Interpol по словам вокалиста коллектива Пола Бэнкса "мрачная песня об эстетике быть на грани падения". Начинается со слов "Розмари, небеса вернули тебя к жизни. И ты идешь со мной. Через старенияе, опасения, раздор. "Существует две теории, кто такая Розмари - серийная убийца Розмари Вест или главная героиня романа "Ребенок Розмари "американского писателя Айри Левина. Маньячка вместе с мужем убила и изнасиловала более 20 молодых девушек. Ее напарник покончил с собой еще до суда. Розмари была осуждена на пожизненное заключение. Героиня романа Левина, Розмари Вудхаус, стала жертвой секты сатанистов. Пытались украсть ее новорожденного ребенка и провести над ней мистический ритуал. Композиция вышла в 2004 году на втором альбоме группы Antics.

Slow hands - "Медленные руки"

"Разве ты не видишь, что сделала с моим телом? И душой. Сейчас там пустота ", - песня из второй пластинки Interpol. Термин, по которому ее назвали, "медленные руки", это американский сленг, означающий осторожных наемных убийц. Также это прозвище английского блюзового гитариста Эрика Клэптона. Пол Бэнкс подтвердил догадки о том, что эта композиция знак уважения виртуозу.

В 2008 песня Slow hands играла в рекламе духов Armani. Еще ее можно услышать в сериалах "Вероника Марс", "Девушки Гилмор", "Красавчики", а также в компьютерных играх True Crime: New York city и Guitar Hero: Warriors of rock.

The Heinrich Maneuver - "Прием Генриха".

Композиция вошла в альбом 2007 Our Love to Admire. "Прием Генриха" - медицинский термин, означающий первую помощь человеку, когда в ее дыхательной системе застряли посторонние предметы.

Barricade - "Баррикада"

"Слепой ведет слепого. Я хотел бы посмотреть на это ", - песня с альбома 2010 года. - Мне нравится идея препятствий и то, что она может означать. В моем понимании, это то, что находится между вами и близким вам человеком и не позволяет выразить свои истинные чувства. Вы отрезаны, не можете воссоединиться, можете строить только фальшивые, поверхностные и плоские отношения. Я попытался выразить это визуально, - рассказал свое видение композиции режиссер клипа японец "Баррикада" Мох Азима.

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15 июня в Киеве впервые за последние 12 лет выступит британский музыкальный дуэт The Chemical Brothers. Играют электронную музыку. Выступления сопровождают масштабными шоу с использованием экранов, лазеров и неона. Выступление состоится в Международном выставке центре.

Автор: Артём КУРИХИН
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