Atlas Weekend-2019: на кого идти?

Трио "Курган и Агрегат" исполняют ироничный рэп о жизни в провинции. atlasweekend.com

Фестиваль Atlas Weekend пройдет 9-14 июля в Национальном Экспоцентре Украины, Киев. Заявлено выступление 250 коллективов. Хедлайнерами стали The Chainsmokers, Asap Rocky, Black Eyed Peas, Лиам Галлахер и группа "Сплин". Предлагаем топ-5 интересных исполнителей фестиваля.

Unkle

Британский электронный дуэт, исполняющий электронную музыку. Лидеру коллектива Джеймсу Лавеллу было 14 лет, когда начал писать песни. Свои первые электронные инструменты купил на карманные деньги, которые дала мать на год вперед. Тогда Лавелл исполнял хип-хоп.

На дебютном альбоме коллектива есть совместная песня с лидером Radiohead Томом Йорком.

"Пошлая Молли"

Украинская рок-группа, исполняющая песни на молодежную тематику - об отношениях и вечеринках. "Это собирательный образ тупой молодежи", - говорит лидер коллектива Кирилл Бледный. Парни жили в городе Змиеве Харьковской области. Их развлечениями была музыка и тусовки возле магазина "АТБ". Этому посвящена песня "Супермаркет". В группе играет Константин Пыжов, гитарист "Валентин Стрыкало".

"Курган и Агрегат"

Украинское хип-хоп трио из села Близнюки Харьковской области. Читают ироничный рэп о жизни в провинции. Имеют рабочие псевдонимы "Селюки" и "Блаженное село".

"Когда ты ее имя на дереве выбил,

Плюс свое имя ты на дереве выбил,

Но не взаимная любовь оказалась бобром,

И сгрызла дерево по имени любовь ", - поет Агрегат.

В 2015-м в клипе "Учительница" снялась украинская певица Даша Астафьева.

alyona alyona

Украинская рэп-исполнительница из посёлка Капитановка Кировоградской области. Открытие прошлого года alyona alyona использует быструю техничную читку. В недалеком прошлом работала воспитательницей в детском саду, сейчас собирает большие клубы. В конце 2018-го певец Иван Дорн назвал Алену одним из самых интересных молодых украинских исполнителей.

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Монеточка

Российская певица из Екатеринбурга, которая стала популярной благодаря интернету. В прошлом исполняла ироничные песни под аккомпанемент синтезатора, на котором играла сама. Первым хитом певицы стала пародия на композицию A-Dessa "Женщина, я не танцую".

"Мама, я не зигаую, мамочка, я не зигую,

Не звони в полицию - я не оппозиция", - пела Монеточка. В 2018-м выпустила хитовый альбом "Расскраски для взрослых".

На фестивале Atlas Weekend выступит английский певец Лиам Галлахер, бывший лидер группы Oasis. В 1990-е он был одним из самых известных людей Великобритании, имел конфликты с конкурентами по сцене. "Я не ненавижу их. Не желаю им зла. Я просто считаю, что их фаны - скучные, отвратительные, и не выглядят так, будто хорошо проводят время ", - говорил Галлахер о Radiohead и Coldplay.