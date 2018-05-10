Alekseev прокомментировал свое поражение в полуфинале Евровидения

 
Ексклюзивы
1/5
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
1 Просмотров: 1170
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
"Обманывают людей" - чиновники мешают приходам переходить в Киевский патриархат
Просмотров: 2826
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Назвали роль "Интера" в планах Кремля
Просмотров: 4680
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
"Я боюсь смотреть украинское кино с интимными сценами" - Витовская
Просмотров: 1413
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Половина верующих Московского патриархата перейдут в поместную церковь - Саган
Просмотров: 981
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
10 Просмотров: 5688
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10656
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1683
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
"У вас есть возможности, рычаги влияния. А ничего не делается - только бла-бла-бла" - Витовская
Просмотров: 1593
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
Поместная церковь завершит цикл создания независимости - религиовед
1 Просмотров: 783
Фото
Все фото
16
6
6
17
13
Художник дополняет шедевры живописи бургерами и колой
Художник дополняет шедевры живописи бургерами и колой
Дэвид Линч покажет эротические фото
Дэвид Линч покажет эротические фото
Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей
Семьи из Крыма объединились, чтобы учить детей
&quot;По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах&quot; - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
Президент с воздушными шарами и феминистка в ванной: показали всемирно известные работы американского фотографа
Президент с воздушными шарами и феминистка в ванной: показали всемирно известные работы американского фотографа
Видео
Все видео
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей
Открытие Евровидения-2018 (онлайн-трансляция)
Открытие Евровидения-2018 (онлайн-трансляция)
"Нас не сломать и даже не убить": рок-группа записала гимн украинским воинам
"Нас не сломать и даже не убить": рок-группа записала гимн украинским воинам
Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение
Вспомнить все: как Украина покоряет Евровидение
В прокат выйдет американская комедия "Душа компании"
В прокат выйдет американская комедия "Душа компании"
Интервью
1/5
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
План Порошенко "жить по-новому в Польше" выгоден для Кремля - ​​Мишель Терещенко
3 Просмотров: 10656
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
"Слишком мало жертв было принесено. Будет еще откат" - священник Маринчак о цене независимости
Просмотров: 1683
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
"И за Порошенко, и за Тимошенко, и за Вакарчуком, и за Бойко стоит большой капитал"
Просмотров: 6255
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
"По 12 часов в силиконе. После съемок лечила кожу, восстанавливала эмаль на зубах" - Ирма Витовская
2 Просмотров: 6291
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Мы должны знать, у кого брать и кому отдавать - социолог о переписи населения
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Грисюк
Владимир Грисюк
07 мая 2018
1 Просмотров: 2790
Слава Богу, що я сама
- Бачу, як інші цілуються й ходять в обнімку. А мені душа болить. Заздрю їм, - розказує при зустрічі подруга Катя. Їй 26 років. Кидає "бичка" від ...
четверг, 10 мая 2018 10:33

Alekseev прокомментировал свое поражение в полуфинале Евровидения

1 Комментировать
Alekseev прокомментировал свое поражение в полуфинале Евровидения

Украинский певец Alekseev, который представлял Беларусь на Евровидении-2018, прокомментировал свой невыход в финал песенного конкурса.

Исполнитель заявил, что после конкурса начинает новый этап в его жизни.

"Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной, и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый", - написал певец на своей странице в Instagram.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Закончился первый полуфинал Евровидения-2018: видео выступлений победителей

Первый полуфинал Евровидения состоялся в Лиссабоне 8 мая. В финал конкурса вышли представители 10 стран: Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Вторую десятку финалистов определят 10 мая.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Alekseev прокомментировал свое поражение в полуфинале Евровидения». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
мая

За ночь студенты сожгли на костре 20 тысяч книг

Самое читаемое
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
В сети показали фото Крыма, за год до депортации татар
19
 3 Просмотров: 96268
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
Всю правду о Второй мировой войне показали на интерактивных карточках
35
 1 Просмотров: 83022
Победобесие на марше&quot; Россия сошла с ума в канун Дня победы
Победобесие на марше" Россия сошла с ума в канун Дня победы
15
 4 Просмотров: 61966
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
Стильная Мелания Трамп в кожаном пиджаке на публике обменялась нежностями с мужем
16
 Просмотров: 41246
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
Ветераны, которых не покажут по телевизору - жуткие картины
14
 Просмотров: 39786
Культура
Посчитали, кто из голливудских звезд имеет самые крупные гонорары
Посчитали, кто из голливудских звезд имеет самые крупные гонорары Просмотров: 45
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
Известная актриса рассказала, чего не хватает украинскому театру
 1 Просмотров: 1161
Иван Андрусяк рассказал, почему не поехал на вручение премии "Литакцент"
Иван Андрусяк рассказал, почему не поехал на вручение премии "Литакцент"
 Просмотров: 126
Популярная видеоигра получит книжную версию
Популярная видеоигра получит книжную версию Просмотров: 423
Плач Иеремии выступит перед фанами и покажут фотовыставку
Плач Иеремии выступит перед фанами и покажут фотовыставку
Больше всего комментируют
12
Нацсовет о ролике "Интера" к 9-му мая: "Танцы на ранах общества"
12
Националисты начали блокировать телеканал "Интер"
10
Порошенко показывает незрелость в ситуации с "Интером"
7
Путину не нужен Донбасс - Геращенко
6
Украинские издания попадут под санкции за трансляцию военных парадов с ДНР и Москвы - Турчинов
Голосов: 1248
Голосование Премьеру какого украинского фильма Вы ожидаете больше всего?
  • "Когда падают деревья" (реж. Марыся Никитюк)
  • "Тарас. Возвращение" (реж. Александр Денисенко)
  • "Позывной Бандерас" (реж. Заза Буадзе)
  • "Свингеры" (реж. Андрейс Экис)
  • "Дикое поле" (по роману Сергея Жадана "Ворошиловград", реж. Ярослав Лодыгин)
  • "Брама" (реж. Владимир Тихий)
  • "Тайный дневник Симона Петлюры" (реж. Лесь Янчук)
  • "Похищенная принцесса Руслан и Людмила" (реж. Олег Маламуж)
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua