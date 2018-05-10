Alekseev прокомментировал свое поражение в полуфинале Евровидения

Украинский певец Alekseev, который представлял Беларусь на Евровидении-2018, прокомментировал свой невыход в финал песенного конкурса.

Исполнитель заявил, что после конкурса начинает новый этап в его жизни.

"Спасибо всем огромное за поддержку! Я знаю, что очень многие вчера были со мной, и это чувствовалось. Безумно рад, что в моей жизни закончился этот этап и начинается новый", - написал певец на своей странице в Instagram.

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Первый полуфинал Евровидения состоялся в Лиссабоне 8 мая. В финал конкурса вышли представители 10 стран: Австрии, Эстонии, Кипра, Литвы, Израиля, Чехии, Болгарии, Албании, Финляндии и Ирландии. Вторую десятку финалистов определят 10 мая.