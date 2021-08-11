Акварель Тараса Шевченко вернулась в Украину. Исследователи спорят о ее авторстве

За 10 тыс. фунтов стерлингов на лондонском аукционе Сотбис киевский коллекционер Федор Зернецкий купил акварель "Златоверхий Михайловский собор в Киеве" неизвестного художника. Уверен, что это работа Тараса Шевченко из альбома "Виды Киева". В Украине эксперты не имеют единого мнения, это действительно акварель Тараса Григорьевича.

Федор Зернецкий уже получил предложения из Великобритании и России выкупить произведение. В частности, ведущий эксперт Третьяковской галереи Владимир Петров оценивает его минимум в 700 тыс. фунтов стерлингов.

История акварели

Овальная печать "Библиотека Сан-Донато" на работе свидетельствует, что она происходит из коллекции Анатолия Демидова, утверждает Федор Зернецкий. Демидов - это благодетель и патрон Карла Брюллова. Меценат, один из богатейших в Российской империи. Содержал Академию художеств. географическое и археографическое общества. Настоящий статный советник Николая I, масон. Уговорил российского дворянина Энгельгардта отпустить Шевченко из крепостничества за 2500 рублей. Помог получить молодому Тарасу образование в Академии искусств, оплатил археографическую экспедицию, которая исследовала исторические достопримечательности Киева. В ее составе Шевченко писал акварельные рисунки с видами города, чтобы зафиксировать вид тогдашней архитектуры. По мнению Зернецкого, в знак благодарности Тарас Григорьевич лучшие акварели дарил Демидову. Делал две версии - одну для экспедиции, вторую для мецената. Подписывать не мог, потому что не был владельцем работы. После смерти Анатолия Демидова, папка перешла к его племяннику Павлу Павловичу, который две каденции был генерал-губернатором Киева. Затем к его сыну. После революции семья переехала в Италию. Сын посла во Флоренции, Анатолий основал там фабрику шелка. Герцог Тосканский дал Демидову титул князя Сан-Донато, перешедший к его наследникам.

Автор: facebook.com/fedir.balandin На рисунке изображен архитектурный ансамбль Михайловского Златоверхого монастыря со стороны современной Михайловской площади. Вероятным автором является Тарас Шевченко

Что изображено

На рисунке - архитектурный ансамбль Михайловского Златоверхого монастыря со стороны современной Михайловской площади. Избранный художником ракурс удачно передает красоту и величие древнего памятника. На втором плане находится главный вход с надвратной колокольней, Михайловский собор, Трапезная церковь и другие постройки монастыря, образующие основу композиции. На первом плане - площадь перед монастырем, где бурлит жизнь. Изображены горожане, крестьяне, дети, старики на паперти, конная повозка, крестьянская телега, запряженная волами, священник, идущий вдоль стены. Этот художественный прием стаффаж (украшения картины фигурами, которые создают среду, окружение для главного элемента композиции. Gazeta.ua) применен автором, чтобы воссоздать яркий образ места и времени. В работе есть подробная и четкая передача архитектурных особенностей памятника и создан романтический пейзаж Киева.

Избранный художником ракурс удачно передает красоту и величие древнего памятника

Как исследовали

Бюро научно-технической экспертизы "Арт-лаб" провело физический и химический анализ работы, который показал, что она написана в 1840-х.

"Экспертиза художественного произведения состоит из объективного технико-технологического исследования и субъективной составляющей - искусствоведческой экспертизы, — рассказывает главный хранитель фондов Национального музея Тараса Шевченко Юлия Шиленко. - Авторство способна установить только экспертиза специалистов, которые знают манеру письма, наложения и смешивания красок конкретного художника. Их мнения могут отличаться. Утверждать однозначно, что это Шевченко, не может никто, кроме самого Шевченко. Перед нами стоит задача глубже исследовать рисунки того периода, сопоставить их".

Авторство способна установить только экспертиза специалистов

Может ли быть копией

По мнению Юлии Шиленко, смысла копировать Шевченко не было. Он в то время был дипломированным художником, но известен все же как поэт, автор знаменитого "Кобзаря". В 40-х годах XIX века в Киеве проживало 50 000 населения. И имена художников, которые могли бы скопировать Шевченко, нам были бы точно известны.

Кстати, когда после капитального ремонта 1982-1989 годов в музее Шевченко открылась новая экспозиция, для нее заказывали копии с акварелей Тараса Шевченко. За эту работу бралось много претендентов, но получилось далеко не у всех. Акварель нарисовать сложнее, чем масляную картину, она пишется на одном дыхании, и автор не имеет права на ошибку.

Автор: t-shevchenko.name Т. Г. Шевченко. Костел в Киеве. Бумага, акварель, 1846 год. Находится в коллекции Национального музея Тараса Шевченко

Что известно об альбоме "Виды Киева"

Акварели для альбома писали Тарас Шевченко и его ученик Михаил Сажин во время работы археографической экспедиции в Киеве, изучавшей древние достопримечательности города.

Нет данных, сколько работ и какие именно вошли в альбом с видами Киева. Он не был сшит, состоял из разрозненных листов бумаги. В 1860-х годах приятель Шевченко, скульптор Николай Рамазанов оставил упоминание, что в альбоме было около 40 позиций. Когда его в фондах Государственного исторического музея в Москве видел сотрудник художественного музея Симзен-Сычевский в 1938-м, он насчитал 25 работ.

Многие рисунки подписывал художник Михаил Сажин, который вместе с Тарасом Григорьевичем работал над альбомом. Когда Шевченко арестовали и отправили в ссылку, поэт попал в опалу, его рисунки изъяли. Запретили писать. Чтобы спасти и отдать работы заказчику, Сажин подписал часть из них своим именем. По мнению Юлии Шиленко, некоторые, вероятно, и завершил. Поэтому в альбоме рисунки и Шевченко, и Сажина, и дорисованные Сажиным.

Чтобы спасти и отдать работы заказчику, Сажин подписал часть из них своим именем

В коллекции Национального музея Шевченко есть три рисунка Тараса Григорьевича из киевского альбома: "Костел святого Александра в Киеве", "Аскольдовая могила" и "Вид на Васильковский форт в Киеве". На "Аскольдовой могиле" есть подпись Сажина, но факт принадлежности этого произведения Шевченко не вызывает сомнений.

Автор: facebook.com/fedir.balandin Коллекционер Федор Зернецкий (справа) и Федор Баландин, основатель Международного фестиваля искусств "Anne de Kyiv Fest" сфотографировались с акварелью напротив Михайловского собора

В чем конфликт

"Музейщики никогда не воспринимают открытие новых шедевров, — говорит Федор Зернецкий. - У них все описано, исследовано, выданы энциклопедии, альбомы. Если найдена новая работа Шевченко, надо все заново переписывать. Но мы еще будем открывать новые произведения Тараса Григорьевича, поскольку многие их находится за границей. Акварель покупал для себя, искал такое произведение Шевченко 20 лет. Выяснил, что по ценности, редкости, истории происхождения она выше всего нашего музейного фонда акварелей. Поэтому должна быть признана и экспонироваться в национальном музее".

Мы еще будем открывать новые произведения Тараса Григорьевича, поскольку многие их находится за границей

"Дело в том, что акварель не введена в научный оборот. Есть мнения за и против, и должна быть доказана одна точка зрения, — объясняет Юлия Шиленко. - В пользу авторства Шевченко есть много аргументов. Но это должно быть признано окончательно. Написаны обоснованные научные исследования, обнародованы на конференциях, опубликованы в сборниках. Должна состояться дискуссия между исследователями, которая расставит точки ".

По ее словам, определение авторства осложняется тем, что в Украине считанные специалисты по художественным произведениям Шевченко. Молодого поколения шевченковедов из-за нехватки финансирования науки нет. Все эксперты - пожилые люди. В 2016 году ушел из жизни доктор искусствоведения, профессор Владимир Овсийчук, который исследовал именно малярные работы Шевченко. Издал труд "Художественное наследство Тараса Шевченко в контексте европейской художественной культуры".

Одновременно был прецедент, когда найденную работу Шевченко признали без проблем. В конце 1980-х музею Шевченко подарили карандашный рисунок из коллекции барона Тиссена-Борнемисса. Тогда ни у кого не возникло сомнений, что это Шевченко. Хотя рисунок также без подписи. Изображены деревья, камни, которые Тарас Григорьевич рисовал в период ссылки на Мангышлаке. Если сравнить с другими произведениями этого периода, работа выбивается, другая. Но ее атрибутировали, опубликовали в академическом издании. И таким образом ввели в научный оборот.

Мнения экспертов

Юлия Шиленко, главный хранитель фондов Национального музея Тараса Шевченко

Эта акварель наверняка не принадлежит Сажину, у него другая цветовая гамма. По формату очень похожа на "Костел святого Александра в Киеве", который признан Шевченковским. "Костел" пастельных тонов, потому что прошел много реставраций. Ранее реставрационные мероприятия были агрессивными. Чтобы избавить произведения от пятен, их промывали раствором хлора, поэтому цвет тускнел. А по насыщенности цветов "Михайловский Златоверхий монастырь в Киеве" подобен серии работ Шевченко с видами Почаевской лавры.

В 1938 году были сделаны фотоснимки работ альбома "Виды Киева". И там есть почти идентичен сюжет, но с другими человеческими фигурами. Шевченко мог сделать два варианта рисунка. В частности, мы знаем о двух версиях "Киевского университета" в альбоме, которые тоже немного отличаются. Одна хранится у нас, а вторая - в Днепропетровском художественном музее.

Стилистическое сравнение акварели с эталонными акварелями, что хранятся в коллекции музея, в частности, с киевскими видами 1846 году, позволяет сделать вывод, что эти произведения выполнены в единой художественной манере: свободная техника заливки плоскости листа, изображения архитектурных сооружений, трактовка деревьев, изящество фигур, мастерское владение техническими средствами акварельного рисунка.

Александр Федорук, завкафедрой искусствоведческой экспертизы Национальной Академии руководящих кадров культуры и искусств, профессор, доктор искусствоведения

Это произведение отношу к авторству Шевченко периода его плодотворной работы в археографической комиссии. Об этом свидетельствуют стилистические особенности, почерк, колористика произведения, композиция по сравнению с другими произведениями Шевченко. Присутствуют особенности, которые отличают стиль Шевченко в изображении пейзажей, фигур бытового плана и индивидуальной авторской техники в передаче общего состояния природы. Оцениваю акварель как оригинальное произведение Шевченко, выполненное в 1846 году.

Сергей Гальченко, научный эксперт-заместитель директора Института литературы им. Т. Шевченко НАН Украины по научной и издательской деятельности, гендиректор Национального музея Шевченко в 2000-2005 годах

Сравнивая акварель с другими произведениями Шевченко 1845-46 годов, нашел общие черты в описании памятников архитектуры, почти такую ​​же колористику, как на его признанных акварелях. Особенно заметна манера изображения деревьев (крон, ветвей и листьев), которая была присуща Шевченко. Она отличается от манеры Сажина, у которого, например, тополь похожа на кипарис. Почти идентичные изображения волов на рисунках Шевченко "Круг Седнева" (1846), "Чумаки среди могил" (1846) с волом, который лежит у телеги на этой акварели.

Эта работа, без преувеличения, является ярким примером талантливости Шевченко как художника. Акварель имеет исключительную историческую и культурную ценность для Украины. Бесспорно, является национальным достоянием для нашего исторического наследия в области шевченковедения. Должна пополнить Национальный музей Тараса Шевченко для экспонирования по случаю 205-летия со дня рождения Тараса Григорьевича.

Марина Юр, искусствовед, ведущая научная сотрудница института проблем современного искусства Национальной академии искусств

На своих работах Шевченко закладывал основную пятно, которое потом дорабатывал очень тоненькими штрихами. Если взять лупу и внимательно посмотреть на его акварель "Собор святого Александра", то купола, которые в теневой стороне, все прорисованы именно штрихом. В этой акварели такой штриховки нет, что ставит под сомнение авторство Тараса Григорьевича.

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Последний раз рисунок Тараса Шевченко нашли в 1949 году в Берлине. Это вид Софии Киевской, подписанный Сажиным. Из коллекции русского купца Сергея Щукина, которая была вывезена нацистами во время оккупации. Акварель передали в Софию Киевскую. "В Европе и России находится несколько папок с произведениями Шевченко, которые во время его ареста и ссылки были конфискованы, — рассказывает Федор Зернецкий. - Две находятся в музейных коллекциях России, в Москве и Петербурге. Их содержание скрывают. Иногда делают современные копии, подделки. Генерал-губернатор Киева Дмитрий Бибиков вывез произведения Шевченко из Киева в Петербург, куда получил назначение. Там есть ряд рисунков интимного характера. Шевченко россияне считают своим художником. Потому что выкуплен русскими, закончил Академию искусств Российской империи, рисовал на заказ Российского общества, которое исследовало достопримечательности. Свои первые стихи также писал на русском языке ".