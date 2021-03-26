Актриса назвала дерьмом свое появление в кино

Звезда фильма "Бегущий по лезвию" Шон Янг раскритиковала свое цифровое камео в продолжении ленты.

"Бегущий по лезвию" вышел в 1982 году. Действие происходит Лос-Анджелесе будущего. Люди разработали репликантов - гуманоидных андроидов, которых используют в космических колониях, но которым запрещено находиться на Земле. Четверо из них нарушают это правило. Детектив Декард, которого воплотил Харрисон Форд, вынужден вернуться из отставки, чтобы найти группу беглецов.

Шон Янг сыграла робота Рейчел с имплантированной памятью и эмоциями, как у человека. Вторая часть ленты вышла в 2017-м. Образ Рейчел воспроизводили с помощью цифровых технологий.

"Разве это не было полным дерьмом? И я ничего не могла с этим поделать. Понятно, что они знали, что публика будет огорчена моим отсутствием... Они заплатили мне немного денег, заставили подписать соглашение о неразглашении и дали мне 30 секунд", - говорит актриса в интервью The Daily Beast.

Добавила, что прощает создателям фильма, потому что дали роль ее сыну Куинну.

Автор: Reddit В фильме "Бегущий по лезвию" в 1982-м Шон Янг сыграла робота Рейчел с имплантированной памятью и эмоциями, как у человека.

В том же интервью рассказала, почему ее карьера в кино оказалась не такой успешной, как ожидалось. Во время съемок "Бегущего по лезвию" режиссер фильма Ридли Скотт ухаживал за актрисой. Она отказала. Обиду согнал агрессивной и некомфортной для нее секс-сценой: "Думаю, таким образом он хотел послать меня. Зачем было снимать ее так? Какой в ​​этом смысл? Я думаю, что это был непрозрачный намек Ридли, который хотел со мной поквитаться".

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После этого вообще отказался с ней работать. То же сделал Стивен Спилберг. Чем именно оскорбил ее, Шон Янг не сказала. По ее словам, из-за их сплетен попала в черный список Голливуда. Никто не хотел снимать актрису, потому что якобы с ней невозможно работать.

Единственным человеком, который был справедливым к ней в киноиндустрии, назвала Джима Керри. Он настаивал на ее кандидатуре для съемок в "Эйс Вентуре" в 1994 году, в то время как студия Morgan Creek предлагала найти другую актрису.

Автор: MPC/Columbia Pictures В фильме "Бегущий по лезвию" 1982-го Шон Янг сыграла робота Рейчел с имплантированной памятью и эмоциями, как у человека. 2017-го вышло продолжение. Там актрису заменили с помощью цифровых технологий.

"Бегущий по лезвию" собрал $ 33 млн при бюджете в $ 28 млн. Однако его с одобрением встретили кинокритики и ученые. Фильм выдвинули на "Оскар", "Золотой глобус" и BAFTA, но только в технических номинациях. По результатам опросов научное сообщество признало "Бегущий по лезвию" одной из лучших фантастических картин в истории. "Одноименная лента Ридли Скотта 1982-го не снискала большой популярности, но впоследствии стала классикой. Знала, что и современный вариант "Бегущий по лезвию 2049" будет крутой. Потому что сюжет сильный, - говорит блогерка Марьяна Янкевич. - Главный герой ломает себя изнутри, чтобы понять мир. Люблю таких персонажей. Робот видит, что он винтик в системе. Но начинает подозревать, что у него есть воспоминания и может быть уникален. Как и он, мы все ищем смысл жизни. Особенно сейчас. Война на Донбассе разрушает, дегуманизирует людей. И важно понимать, для чего бороться. Мой муж на сеансе заснул, а подруга жаловалась, что лента длинная. Длится 2,5 часа. Это много для фильма без экшена. Он держится на визуальном ряде, колористике, сюжете. Длинные кадры и чрезвычайная музыка. В то, что говорят персонажи, надо вдумываться. В атмосфере обреченности есть романтика Гамлета, который живет ради мести".