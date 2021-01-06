Актеры так реалистично целовались, что боялись сломать носы

Джейк Джилленхол в драме "Горбатая гора" сыграл со своим лучшим другом Хитом Леджером ковбоев-любовников. На съемках так реалистично играли сцены поцелуев, что боялись сломать друг другу носы. Леджер умер от передозировки медикаментами в 2008 году. Джилленхол стал крестным отцом его дочери Матильды. Фото: Shutterstock

9 января 2006 года лучшим фильмом по версии американских кинокритиков стала драма "Горбатая гора". Лента канадца тайванского происхождения Энга Ли о любви двух ковбоев-гомосексуалистов получила статуэтку Critics 'Choice Movie Awards.

Действие "Горбатой горы" происходит в шестидесятые годы, в штате Вайоминг, США. Молодые ребята Энис Дел Мар и Джек Твист знакомятся при найме на сезонную работу. Их нанимают пасти овец на высокогорных летних пастбищах у Горбатой горы, вдали от обжитых мест. Однажды ночью после выпитого виски, они вступают в сексуальную связь. Так начинается их роман. Мужчины вынуждены потом всю жизнь скрывать свою связь от близких людей, по сюжету.

Актеры и лучшие друзья Хит Ленджер и Джейк Джилленхол играют в фильме двух любовников-геев. На съемках так реалистично играли сцены поцелуев, что боялись сломать друг другу носы.

Сначала же влюбленных должны были играть Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, однако отказались. "Никто не соглашался на это. Когда я работал над фильмом, я чувствовал, что ему необходимы известные артисты. Но ничего не получалось", - сказал режиссер.

Лента основана на одноименном рассказе Энни Пру о друзьях-ковбоев, история взаимоотношений которых насчитывает двадцать лет.

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На кинофестивале в Венеции лента получила главный приз - "Золотого льва". Вместе с "Горбатой горой" в этой номинации были представлены "Преданный садовник", "Спокойной ночи и удачи", "Оправданная жестокость" и "Матч Пойнт". Но "Горбатая гора" опередила и в других категориях - "лучший режиссер", "лучший сценарий", "лучшая песня".

В следующем году фильм "Горбатая гора" награжден тремя премиями "Оскар" за лучшую режиссерскую работу, лучший адаптированный сценарий и лучший саундтрек (номинировался в восьми категориях, в том числе как лучший фильм). В марте 2016 фильм вошел в рейтинг 30-ти величайших ЛГБТ-фильмов всех времен, составленном Британским киноинститутом.