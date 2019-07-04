Не только Мистерио: что смотреть с Джейком Джилленхолом

4 июля в украинский прокат вышел супергеройский фильм "Человек-паук: далеко от дома", где роль главного злодея Мистерио сыграл американец Джейк Джилленхол. Актер прошел долгий путь от авторского до высокобюджетного кино. Предлагаем ознакомиться с самыми интересными ролями Джилленхола.

"Донни Дарко", реж. Ричард Келли. 2001 г.

16-летний подросток Донни чудом выжил после того, как на его комнату упала турбина самолета. В это время старшеклассник спал на улице, неожиданно открыв у себя лунатизм. После происшествия Донни начинает видеть будущее. К нему приходит незнакомец в костюме кролика. Говорит, что его зовут Фрэнк. "Почему ты носишь этот дурацкий костюм кролика?", - спрашивает Донни. "А почему ты носишь этот дурацкий костюм человека?", - отвечает тот.

Фильм сняли с минимальным бюджетом в $ 6 млн, которые получили благодаря актрисе Дрю Бэрримор, исполнившая роль учительницы Донни Дарко и спродюсировавшей ленту. Съемочный процесс длился 28 дней, именно в течение этого времени разгораются события фильма.

Автор: imdb.com По поводу концовки фильма "Донни Дарко" есть много теорий, но до сих пор неизвестно какая правильная.

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"Горбатая гора", реж. Энг Ли. 2005

История сложных гомосексуальных отношений на фоне зрелищных пейзажей гор и лесов штата Вайоминг, США. Бизнемена Джек и ковбой Энис подрабатывают пастухами на так называемой "Горбатой горе". Они влюбляются друг в друга и проводят замечательные 3 месяца вдвоем. После того, как молодым мужчинам приходится уехать с места временной работы начинаются сложности. "А что подумают другие?", - спрашивает Энис. Они пронесут любовь через годы, так и не открывшись окружающим.

Джейк Джилленхол сыграл в этом фильме со своим лучшим другом Хитом Леджером, который умер от передозировки медикаментами в 2008-м. На съемках они так реалистично играли сцены поцелуев, что боялись сломать друг другу носы.

Джилленхол - крестный отец дочери Леджера Матильды.

Автор: imdb.com Фильм снят по одноименному рассказу Энни Пру, 1997г.

"Стрингер", реж. Дэн Гилрой. 2013

Луи пытается найти работу. Молодой человек все свободное время проводил перед телевизором, поэтому ведет себя как телеведущий или продавец экранного магазина. Однажды Луи видит кражу автомобиля и успевает снять это на камеру. Он продает этот материал на телевидение, что обеспечивает рабочее место на канале. Со временем мужчина начинает подстраивать несчастные случаи ради сенсационных видео.

Готовясь к роли Джилленхол делал физические упражнения по 8 часов в день, а на съемочную площадку приезжал на велосипеде. Он сбросил 15 кг.

Автор: imdb.com Поклонники Джилленхола были возмущены тем, что игру актера в фильме "Стрингер" не отметили ни одной наградой.

"Дикая жизнь", реж. Пол Дано. 2018

Подросток Джо наблюдает за постоянными ссорами родителей и начинает осознавать, что они совершенно несчастные люди. Отца увольняют с работы и тот решает устроиться пожарным - поехать тушить леса. Это опасная и дешевая работа. Жена осуждает его. Женщина вынуждена самостоятельно зарабатывать и растить сына, пока муж за копейки рискует жизнью в лесу.

Это режиссерский дебют актера Пола Дано. Роль жены и матери исполнила актриса Кэри Маллиган, с которой Джейк Джилленхол уже играл в фильме "Братья".

Автор: imdb.com Актриса Кэри Маллиган была вынуждена избавиться английского акцента для роли провинциальной американки 1960-х.

Джейк Джилленхол впервые сыграл в супергеройском фильме в 2019-м - картина "Человек-паук: далеко от дома". До этого его кандидатуру рассматривали на главные роли в фильме "Возвращение Супермена" в 2005-м и киносерии "Человек-паук" в 2002-м. Актер неоднократно заявлял, что мечтает сыграть Бэтмена.